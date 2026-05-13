تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي آيفون.. هذه مزايا كاميرا التحديث الجديد

Lebanon 24
13-05-2026 | 23:00
A-
A+
لمستخدمي آيفون.. هذه مزايا كاميرا التحديث الجديد
لمستخدمي آيفون.. هذه مزايا كاميرا التحديث الجديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد شركة Apple لإدخال تغييرات لافتة على تطبيق الكاميرا في هواتف iphone مع تحديث iOS 27، في خطوة قد تجعل تجربة التصوير أكثر مرونة وتخصيصاً للمستخدمين.
Advertisement

وبحسب ما كشفه الصحافي المتخصص في شؤون التكنولوجيا مارك غورمان من Bloomberg، فإن تطبيق الكاميرا سيحصل على واجهة أكثر قابلية للتعديل، تتيح للمستخدم اختيار أدوات التحكم التي يريد ظهورها أعلى الشاشة، بدلاً من الاكتفاء بالتخطيط التقليدي الذي تفرضه Apple حالياً.

ومن أبرز المزايا المنتظرة إدخال الويدجتس إلى واجهة الكاميرا، بحيث تصبح العناصر الظاهرة داخل التطبيق قابلة للتخصيص. ورغم أن أدوات التحكم الأساسية ستبقى موجودة، مثل الوضع الليلي، والفلاش، وخيار Live Photos، إضافة إلى إعدادات الصيغة والدقة، فإن Apple ستوفر أيضاً مجموعة “متقدمة” من الخيارات للمستخدمين الذين يريدون تحكماً أوسع.

أما في حال لم تناسب المستخدم الإعدادات الافتراضية أو المتقدمة، فسيكون بإمكانه اختيار العناصر التي يريد رؤيتها بنفسه، ما يجعل تطبيق الكاميرا أقرب إلى لوحة تصوير شخصية قابلة للتفصيل بحسب الحاجة.

كما تعتزم Apple نقل قائمة الخيارات الكاملة من الزاوية العلوية اليمنى إلى موقع جديد قرب زر الالتقاط، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى جعلها أوضح وأسهل وصولاً أثناء التصوير.

ولن تكون أدوات التحكم موحّدة في كل أوضاع التصوير، إذ سيحصل كل وضع على مجموعة ويدجتس خاصة به. فعلى سبيل المثال، سيضم وضع الصور أدوات للتحكم بعمق المجال والتعرض للضوء، بما يمنح المستخدم قدرة أكبر على ضبط اللقطة قبل التقاطها.

وفي تطور آخر، سيحصل تطبيق الكاميرا على وضع جديد مرتبط بـ Siri، يركز على قدرات Apple في ما يُعرف بـ Visual Intelligence، مثل ترجمة النصوص والتعرّف إلى النباتات، ما يعني أن الكاميرا لن تكون مجرد أداة تصوير، بل بوابة لفهم ما يظهر أمام المستخدم وتحليله فورياً.

ولا تقتصر التغييرات على الكاميرا وحدها. فبحسب التقرير، تستعد Apple أيضاً لإعادة تصميم تجربة Siri بشكل أوسع في iOS 27. ومن المتوقع أن تظهر Siri بطريقة جديدة داخل Dynamic Island، رغم الشائعات السابقة التي تحدثت عن احتمال اختفاء هذه الميزة في أجهزة iPhone المقبلة.

كما تعمل Apple على نظام بحث جديد على مستوى الجهاز يمكن تفعيله عبر السحب من أعلى منتصف الشاشة، إلى جانب وضع محادثة جديد أقرب إلى روبوت دردشة، وقدرات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي على الويب المفتوح.

ويشير التقرير كذلك إلى أن Siri ستتحول للمرة الأولى إلى تطبيق مستقل داخل iOS 27، مع سجل للتفاعلات السابقة، ما قد يجعلها أكثر حضوراً في تجربة المستخدم اليومية بدل بقائها مجرد مساعد صوتي يعمل في الخلفية.

وتشمل التحديثات المتوقعة تطبيقات أخرى من Apple. فتطبيق الطقس سيحصل على لوحة جديدة باسم Conditions داخل الصفحة الرئيسية لكل موقع، تتيح التنقل بين بيانات الحرارة والمطر والرياح. أما Image Playground فسيخضع لإعادة تصميم كاملة، مع قدرة أفضل على إنشاء صور أكثر واقعية.

كما تتضمن التغييرات إضافة أزرار للتراجع والإعادة أثناء تخصيص الشاشة الرئيسية، إلى جانب حركة جديدة للوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

بذلك، يبدو أن iOS 27 لن يكون تحديثاً شكلياً فقط، بل محاولة من Apple لإعادة ترتيب العلاقة بين المستخدم وأدواته اليومية، من الكاميرا إلى Siri، مع دفع واضح نحو تخصيص أعمق وذكاء اصطناعي أكثر حضوراً داخل النظام. (mashable middle east)
مواضيع ذات صلة
أربع مزايا جديدة بالأقمار الصناعية قد تصل قريباً إلى هواتف آيفون
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 07:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لمُستخدمي "Google Vids".. تحديثات جديدة مهمة
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 07:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 07:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 07:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

✨ الخلف

الرئيسي

الظاهر

الصحاف

iphone

الويب

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2026-05-13
Lebanon24
16:00 | 2026-05-13
Lebanon24
14:00 | 2026-05-13
Lebanon24
12:55 | 2026-05-13
Lebanon24
10:37 | 2026-05-13
Lebanon24
09:12 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24