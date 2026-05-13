لمستخدمي آيفون.. هذه مزايا كاميرا التحديث الجديد

وبحسب ما كشفه الصحافي المتخصص في شؤون التكنولوجيا مارك غورمان من Bloomberg، فإن تطبيق الكاميرا سيحصل على واجهة أكثر قابلية للتعديل، تتيح للمستخدم اختيار أدوات التحكم التي يريد ظهورها أعلى الشاشة، بدلاً من الاكتفاء بالتخطيط التقليدي الذي تفرضه Apple حالياً.ومن أبرز المزايا المنتظرة إدخال الويدجتس إلى واجهة الكاميرا، بحيث تصبح العناصر الظاهرة داخل التطبيق قابلة للتخصيص. ورغم أن أدوات التحكم الأساسية ستبقى موجودة، مثل الوضع الليلي، والفلاش، وخيار Live Photos، إضافة إلى إعدادات الصيغة والدقة، فإن Apple ستوفر أيضاً مجموعة “متقدمة” من الخيارات للمستخدمين الذين يريدون تحكماً أوسع.أما في حال لم تناسب المستخدم الإعدادات الافتراضية أو المتقدمة، فسيكون بإمكانه اختيار العناصر التي يريد رؤيتها بنفسه، ما يجعل تطبيق الكاميرا أقرب إلى لوحة تصوير شخصية قابلة للتفصيل بحسب الحاجة.كما تعتزم Apple نقل قائمة الخيارات الكاملة من الزاوية العلوية اليمنى إلى موقع جديد قرب زر الالتقاط، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى جعلها أوضح وأسهل وصولاً أثناء التصوير.ولن تكون أدوات التحكم موحّدة في كل أوضاع التصوير، إذ سيحصل كل وضع على مجموعة ويدجتس خاصة به. فعلى سبيل المثال، سيضم وضع الصور أدوات للتحكم بعمق المجال والتعرض للضوء، بما يمنح المستخدم قدرة أكبر على ضبط اللقطة قبل التقاطها.وفي تطور آخر، سيحصل تطبيق الكاميرا على وضع جديد مرتبط بـ Siri، يركز على قدرات Apple في ما يُعرف بـ Visual Intelligence، مثل ترجمة النصوص والتعرّف إلى النباتات، ما يعني أن الكاميرا لن تكون مجرد أداة تصوير، بل بوابة لفهم ما يظهر أمام المستخدم وتحليله فورياً.ولا تقتصر التغييرات على الكاميرا وحدها. فبحسب التقرير، تستعد Apple أيضاً لإعادة تصميم تجربة Siri بشكل أوسع في iOS 27. ومن المتوقع أن تظهر Siri بطريقة جديدة داخل Dynamic Island، رغم الشائعات السابقة التي تحدثت عن احتمال اختفاء هذه الميزة في أجهزة iPhone المقبلة.كما تعمل Apple على نظام بحث جديد على مستوى الجهاز يمكن تفعيله عبر السحب من أعلى منتصف الشاشة، إلى جانب وضع محادثة جديد أقرب إلى دردشة، وقدرات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي على المفتوح.ويشير التقرير كذلك إلى أن Siri ستتحول للمرة الأولى إلى تطبيق مستقل داخل iOS 27، مع سجل للتفاعلات السابقة، ما قد يجعلها أكثر حضوراً في تجربة المستخدم اليومية بدل بقائها مجرد مساعد صوتي يعمل في الخلفية.وتشمل التحديثات المتوقعة تطبيقات أخرى من Apple. فتطبيق الطقس سيحصل على لوحة جديدة باسم Conditions داخل الصفحة الرئيسية لكل موقع، تتيح التنقل بين بيانات الحرارة والمطر والرياح. أما Image Playground فسيخضع لإعادة تصميم كاملة، مع قدرة أفضل على إنشاء صور أكثر واقعية.كما تتضمن التغييرات إضافة أزرار للتراجع والإعادة أثناء تخصيص الشاشة الرئيسية، إلى جانب حركة جديدة للوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.بذلك، يبدو أن iOS 27 لن يكون تحديثاً شكلياً فقط، بل محاولة من Apple لإعادة ترتيب العلاقة بين المستخدم وأدواته اليومية، من الكاميرا إلى Siri، مع دفع واضح نحو تخصيص أعمق وذكاء اصطناعي أكثر حضوراً داخل النظام. (mashable middle east)