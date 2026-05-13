لأول مرة... مساعد ذكي في واتساب لا تعرف الشركة أسرارك فيه

وقالت الشركة، وفق " "، إن الدردشات المتخفية ستعتمد على تقنية معالجة خاصة، تضمن بقاء المحادثات لأي جهة، بما في ذلك "ميتا" نفسها.وأضافت في منشور عبر مدونتها: "محادثاتك لا تُحفظ، وتختفي رسائلك تلقائياً، مما يمنحك مساحة للتفكير واستكشاف الأفكار دون أن يراقبك أحد".وتأتي الخطوة في وقت بات فيه المستخدمون يشاركون مساعدي معلومات شخصية أو مالية أو صحية أو مهنية، وسط تساؤلات متزايدة حول طريقة تخزين الشركات لهذه البيانات أو استخدامها.وقال رئيس "واتساب" إن الناس بدأوا يطرحون أسئلة مهمة عن حياتهم على أنظمة الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أنه لا يجب دائماً مشاركة المعلومات المرتبطة بهذه الأسئلة مع الشركات التي تدير هذه الأنظمة.وأشار موقع الشركة إلى أن "ميتا" تستخدم الرسائل التي يشاركها المستخدمون مع "ميتا إيه.آي" لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما تبقى المحادثات الشخصية على "واتساب" محمية بالتشفير من طرف إلى طرف ولا يمكن الوصول إليها لهذا الغرض.وأوضح كاثكارت أن الدردشة المتخفية تقتصر حالياً على النصوص، ما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من تحميل الصور ضمنها.كما أكد أن الذكاء الاصطناعي سيتضمن ضوابط أمان مدمجة، تتيح له رفض الإجابة عن الأسئلة الإشكالية أو توجيه المحادثات في مسارات مختلفة.وتخطط "ميتا" أيضاً لإطلاق ميزة " تشات" مع "ميتا إيه.آي" خلال الأشهر المقبلة، بما يسمح للمستخدمين بالحصول على مساعدة خاصة داخل أي محادثة على "واتساب". (العين)