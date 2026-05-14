تكنولوجيا وعلوم

"سيكتسح" الأسواق.. هاتف جديد من "سوني" هذه مواصفاته

Lebanon 24
14-05-2026 | 00:39
سيكتسح الأسواق.. هاتف جديد من سوني هذه مواصفاته
تُطلق شركة "سوني" قريبا هاتف Xperia الجديد الذي سيُنافس أفضل الهواتف المطروحة حاليا من حيث التقنيات والأداء وقدرات التصوير.

وحصل هاتف Xperia 1 VIII على هيكل أنيق مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65/IP68، أبعاده (162/74/8.3) ملم، وزنه 200 غ، وحمي بإطار من الألمنيوم وزجاج Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

وأتت شاشته LTPO OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 396 بيكسل/الإنش تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت، كما جهّز بمنفذ لشرائح الذاكرة الخارجية microSDXC.

وجاءت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+48+48) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 12 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية أيضا.

وزوّد الهاتف بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنية bluetooth 6.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي سريع باستطاعة 30 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.(روسيا اليوم)
