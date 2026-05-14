"سيكتسح" الأسواق.. هاتف جديد من "سوني" هذه مواصفاته

تُطلق شركة "سوني" قريبا هاتف Xperia الجديد الذي سيُنافس أفضل الهواتف المطروحة حاليا من حيث التقنيات والأداء وقدرات التصوير.وحصل هاتف Xperia 1 VIII على هيكل أنيق مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65/IP68، أبعاده (162/74/8.3) ملم، وزنه 200 غ، وحمي بإطار من الألمنيوم وزجاج Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.وأتت شاشته LTPO OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 396 بيكسل/الإنش تقريبا.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 ، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت، كما جهّز بمنفذ لشرائح الذاكرة الخارجية microSDXC.وجاءت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+48+48) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 120 ، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 12 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية أيضا.وزوّد الهاتف بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنية 6.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي سريع باستطاعة 30 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.(روسيا اليوم)