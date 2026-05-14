متفرقات
تحديث iOS 26.5 من أبل يفعّل التشفير الكامل للرسائل مع هواتف أندرويد
Lebanon 24
14-05-2026
|
03:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحدثت شركة "أبل" نقلة نوعية في معايير الخصوصية الرقمية بإطلاقها تحديث نظام التشغيل iOS 26.5، والذي يقدم ميزة التشفير التام للرسائل المتبادلة بين أجهزة "آيفون" وهواتف "أندرويد".
وتأتي هذه الخطوة، المستندة إلى
بروتوكول
RCS المطور بالتعاون مع "
غوغل
"، لتضع حداً لمخاطر التجسس أو المراقبة التي كانت تشوب المراسلات بين النظامين المختلفين، حيث تضمن التقنية الجديدة عدم قدرة أي جهة ثالثة، بما في ذلك شركات الاتصال، على قراءة محتوى الرسائل.
وإلى جانب التعزيز الأمني، يمنح التحديث مستخدمي النظامين تجربة تواصل متطورة تشمل تبادل الصور والوسائط بجودة عالية، ومؤشرات الكتابة، وإشعارات القراءة، لتنافس بذلك تطبيقات المراسلة الفورية الشهيرة.
ويجري تفعيل هذه الميزة تلقائياً عند تحديث الأجهزة، مع اشتراط دعم شركات الاتصالات لتقنية RCS، في حين يحتاج مستخدمو أندرويد إلى التأكد من تحديث تطبيق "Google Messages" لضمان التوافق الكامل والأمان المتبادل.
