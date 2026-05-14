متفرقات
لتعزيز خصوصية الذكاء الاصطناعي.. "ميتا" تطلق ميزة التصفح الخفي في "واتساب"
Lebanon 24
14-05-2026
|
04:41
أعلنت شركة "ميتا" عن إطلاق ميزة (التصفح الخفي) لمساعدها الذكي "
meta ai
" عبر تطبيق "
واتساب
"، في خطوة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم الحساسة. وتتيح الميزة الجديدة إجراء محادثات مؤقتة ومُشفرة بالكامل، حيث يتم حذف السجلات تلقائيًا فور انتهاء الجلسة، مما يمنع الشركة نفسها من الاطلاع على المحتوى أو تخزينه.
وأوضح
مارك زوكربيرغ
أن هذه التقنية تعتمد على "المعالجة الخاصة الآمنة" لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يطرحون أسئلة شخصية تتعلق بالصحة والمال. ورغم أن الميزة ستقتصر في مرحلتها الأولى على النصوص فقط، إلا أنها تمثل محاولة من "ميتا" للتفوق على المنافسين مثل "ChatGPT" و"Gemini" من خلال تقديم نموذج يركز بشكل أكبر على الخصوصية المطلقة ومنع الاحتفاظ بالسجلات المؤقتة.
