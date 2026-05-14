لتسهيل الانتقال من آيفون إلى أندرويد.. هذا ما فعلته غوغل

14-05-2026 | 06:46
أعلنت شركة غوغل خلال الكلمة الرئيسية في فعالية android Show I/O Edition 2026 عن تحسينات واسعة على عملية الانتقال من أجهزة iOS إلى نظام أندرويد 17، بهدف تسهيل نقل البيانات وجعلها أكثر تكاملاً وسلاسة بين النظامين.

وتسعى هذه الخطوة إلى معالجة إحدى أبرز العقبات التي يواجهها المستخدمون عند الانتقال من هواتف "أبل" إلى أجهزة أندرويد، حيث كان نقل البيانات في السابق جزئياً ويؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان جزء من المعلومات والإعدادات.

توسيع كبير في البيانات المنقولة
وبحسب ما كشفت عنه الشركة، فإن التحديث الجديد سيوفر إمكانية نقل طيف واسع من البيانات مباشرة من آيفون إلى أندرويد، من بينها إعدادات إمكانية الوصول، والمنبهات، والتطبيقات المجانية مع بياناتها، إضافة إلى جهات الاتصال، وسجل المكالمات، وحسابات البريد الإلكتروني.

كما تشمل عملية النقل أيضاً بيانات مثل شريحة eSIM، والملفات والصور ومقاطع الفيديو، والرسائل، والملاحظات، وكلمات المرور، وخلفيات الشاشة، وبيانات تطبيق "واتساب"، إلى جانب نقل كامل لتخطيط الشاشة الرئيسية.

إطلاق محدود في المرحلة الأولى
ورغم هذا التوسع، أوضحت "غوغل" أن الميزة لن تكون متاحة لجميع الأجهزة عند الإطلاق، إذ ستتوفر أولاً على هواتف "سامسونغ" و"بيكسل"، على أن يتم تعميمها لاحقاً على بقية أجهزة أندرويد.

ومن المرتقب أن يتم إطلاق هذه الميزة بالتزامن مع نظام أندرويد 17 وواجهة One UI 9، على أن تظهر أولاً على أجهزة مثل Samsung galaxy Z Fold 8 وSamsung Galaxy Z Flip 8 خلال شهر تموز المقبل.

تعميم تدريجي لاحقاً
وأكدت الشركة أن التوسّع في إتاحة الميزة سيجري تدريجياً بعد المرحلة الأولى، ضمن خطة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتخفيف التعقيدات المرتبطة بالانتقال بين أنظمة التشغيل.

وفي موازاة ذلك، بدأت "سامسونغ" بالفعل برنامجها التجريبي لواجهة One UI 9.0، ما يتيح لبعض المستخدمين تجربة مبكرة لأدوات النقل الجديدة قبل الإطلاق الرسمي.

ويأتي هذا التطور في ظل احتدام المنافسة بين أنظمة التشغيل المحمولة، حيث تتجه الشركات إلى جعل الانتقال بين المنصات أكثر سهولة وجاذبية للمستخدمين.

