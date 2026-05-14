تعرّف على أفضل الشواحن المحمولة لعام 2026!

مع بدء موسم السفر في فصل الربيع، يزداد الإقبال على استخدام الشواحن المحمولة، إذ أصبحت من الأدوات الأساسية في الحياة اليومية، سواء خلال الرحلات القصيرة، أو التنقل للعمل، أو الجلوس في المقاهي، وحتى أثناء الانتظار في المطارات.

هذا التغيّر في عادات الاستخدام دفع شركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في تصميم هذه الأجهزة، فلم يعد التركيز محصورًا في سعة البطارية فقط، بل امتد ليشمل سهولة الحمل، وسرعة الشحن، والشكل العملي الملائم للحياة المتنقلة.

تحوّل في تفضيلات المستهلكين

تشير أحدث العروض المطروحة هذا الموسم إلى أن الشواحن الصغيرة المزودة بتقنيات شحن سريع بدأت تحل تدريجياً مكان النماذج الضخمة التقليدية، مع ارتفاع الطلب على أجهزة خفيفة وسهلة الحمل دون التأثير على الأداء.

كما ساهمت التخفيضات الموسمية التي أطلقتها كبرى الشركات في جعل الفترة الحالية مناسبة لشراء شاحن متنقل جديد، بحسب ما أورد موقع "Digital Trends".

1. INIU Pocket Rocket P50

ينتمي هذا الشاحن إلى فئة الأجهزة فائقة الصغر، مع تركيز على الجمع بين الحجم المحدود والأداء السريع.

يبلغ وزنه نحو 160 غراماً فقط، ما يجعله مناسباً للاستخدام اليومي داخل الجيب أو الحقيبة الصغيرة. كما يدعم شحناً سريعاً يمكنه رفع مستوى بطارية الهاتف إلى حوالي 70% خلال 25 دقيقة تقريباً وفق الشركة.

ويتميّز أيضاً بأنظمة حماية من الحرارة وإدارة ذكية للطاقة، إضافة إلى تصميم أقرب للإكسسوارات اليومية منه إلى الأجهزة التقنية التقليدية.

2. Anker Nano 10,000mAh

يُعد هذا الخيار عملياً للمستخدمين الذين يفضلون البساطة، إذ يأتي بسعة 10,000mAh وقدرة شحن تصل إلى 30 واط.

ومن أبرز ميزاته وجود كابل USB-C مدمج، ما يخفف الحاجة لحمل أسلاك إضافية أثناء التنقل، سواء في السفر أو العمل.

3. Belkin BoostCharge 10K

يجمع هذا الطراز بين الحجم المناسب وإمكانية شحن أكثر من جهاز في الوقت نفسه، ما يجعله مناسباً للهواتف الذكية، والساعات، وسماعات الأذن.

4. UGREEN Nexode 20,000mAh

صُمم هذا الشاحن للمستخدمين الذين يعتمدون على عدة أجهزة يومياً، إذ يوفر قدرة شحن تصل إلى 100 واط عبر USB-C، ما يسمح باستخدامه أيضاً مع أجهزة اللابتوب.

5. Baseus Blade

يأتي بتصميم مسطّح غير تقليدي يسهل وضعه داخل حقيبة الكمبيوتر المحمول دون أن يشغل مساحة كبيرة.

كما يوفر سعة 20,000mAh مع دعم الشحن السريع، ما يجعله مناسباً للمسافرين بشكل متكرر أو العاملين عن بُعد.

6. Mophie Powerstation

يقدّم هذا الشاحن سعة 10,000mAh مع تصميم بسيط ومدمج، إضافة إلى دعم الشحن السريع عبر USB-C، مع تركيز على الجودة وسهولة الاستخدام.

لماذا تزداد شعبية الشواحن الصغيرة؟

تشير توجهات السوق إلى أن المستخدمين باتوا يفضلون الأجهزة الخفيفة التي يمكن استخدامها يومياً بسهولة، حتى لو كانت بسعة أقل مقارنة بالنماذج الأكبر.

فالشواحن الضخمة لم تعد عملية إذا بقيت داخل الحقائب دون استخدام، بينما توفر النماذج الصغيرة مرونة أعلى تتناسب مع نمط الحياة السريع.

وفي المحصلة، لم تعد المنافسة في سوق الشواحن المحمولة تدور حول السعة الأكبر، بل حول تحقيق توازن أفضل بين الحجم، وسرعة الأداء، وسهولة الاستخدام.