مايكروسوفت تستعد لأكبر تحديث أمني في ويندوز

تستعد لإطلاق تحديث أمني واسع لنظام «ويندوز»، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ اعتماد تقنية «Secure Boot» قبل نحو 15 عامًا.

ويأتي هذا التحرك مع اقتراب انتهاء صلاحية شهادات الحماية الحالية، التي طُرحت لأول مرة عام 2011، والمستخدمة للتحقق من سلامة نظام التشغيل أثناء الإقلاع ومنع تشغيل البرمجيات الخبيثة قبل بدء تشغيل «ويندوز».

وبحسب التقارير، ستبدأ الشركة باستبدال شهادات «Secure Boot» بشهادات أمنية أحدث، ما يستدعي تثيت تحديثات جديدة على أجهزة المستخدمين لضمان استمرار عمل خاصية الإقلاع الآمن بكفاءة، خاصة في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية عالميًا.

كما سيُطلب من المستخدمين أجهزتهم مرة واحدة بعد تثبيت التحديثات، وهي خطوة ضرورية لتفعيل الشهادات الجديدة داخل النظام.

وترى مايكروسوفت أن هذه العملية ستعزز حماية أكثر من مليار جهاز يعمل بنظام «ويندوز»، خصوصًا أن الشهادات الحالية لم تعد تواكب المعايير الأمنية الحديثة.

في المقابل، حذر خبراء أمن سيبراني من تجاهل التحديث، مشيرين إلى أن الأجهزة غير المحدثة قد تواجه مشكلات في الإقلاع أو تصبح أكثر عرضة للاختراقات والبرمجيات الضارة.

وأكدت الشركة أن المستخدمين قد يلاحظون بعض البطء المؤقت أو رسائل تنبيه أثناء عملية التحديث، إلا أن العملية آمنة ولن تؤثر في الملفات أو التطبيقات المثبتة.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة إجراءات أمنية تنفذها مايكروسوفت خلال عام 2026، في إطار تعزيز حماية نظام «ويندوز» واستعادة ثقة المستخدمين، بعد انتقادات سابقة طالت بعض التحديثات والأعطال التي أثرت على خدمات وبرامج الشركة خلال الأشهر الماضية.