تعتمد على الذكاء الاصطناعي.. غوغل تُطلق جيلها الجديد من الحواسب

أطلقت عن جيلها الجديد من الحواسب المحمولة التي صممتها لتقدم للمستخدم بالاعتماد على .وسيكون أبرز ما يميز حواسب Googlebook المنتظرة هو المؤشر الذكي Smart Cursor الذي ينشط مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini بمجرد تحريك مؤشر فأرة التحكم على الشاشة بسرعة من جانب إلى آخر، حيث تظهر للمستخدم نافذة منبثقة تقدم نصائح ووظائف إضافية حسب العنصر الموجود على الشاشة، فعلى سبيل المثال، عند تمرير المؤشر فوق صورة، يقترح النظام إنشاء محتوى جديد مستوحى منها، أو يقدم للمستخدم معلومات عنها.كما يساعد الذكاء الاصطناعي الموجود في هذه الحواسب في إنشاء أيقونات واختصارات لواجهة التشغيل (Widgets) مخصصة، حيث يعتمد Gemini على مصادر متعددة تشمل الإنترنت، وتطبيقات غوغل مثل التقويم والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى التوجيهات المباشرة من المستخدم لإنشائها، وببساطة، يمكن لمالك الجهاز أن يشرح بالكلمات شكل الأيقونة أو نافذة الاختصارات التي يريدها فيقوم النظام بإنشائها فورا.وتتكامل حواسب Googlebook وواجهات تشغيلها بشكل ممتاز مع الأجهزة التي تعمل بأنظمة "أندويد-16" الحديثة، إذ يمكن لصاحب الحاسب تشغيل التطبيقات على حاسبه من خلال تحميلها من متجر Googlebook الإلكتروني أو من خلال هاتفه المقترن بالحاسب، والتعامل مع الملفات الموجودة في حاسبه أو هاتفه بسهولة.ومن المتوقع أن يتم أولى أجهزة Googlebook في خريف عام 2026، إذ تعمل غوغل على تصنيعها بالتعاون مع عدة شركات مثل ASUS، وAcer، وDell، وHP، وLenovo، وستتميز جميع هذه الأجهزة بهياكل مصنوعة من مواد عالية الجودة، وستحتوي على شريط Glowbar الذي ظهر سابقا في حواسب Pixel C.(روسيا اليوم)