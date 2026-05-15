Lenovo تُطلق هاتفا جديدا.. هذه ميزاته

أطلقت Lenovo جهازها الجديد الذي سيعيدها إلى المنافسة في عالم هواتف أندرويد بفضل تقنياته الممتازة.وحصل هاتف Legion Y70 (2026) على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وزوّد بشاشة LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1280/2772) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 449 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل على 7000 nits، ودعمت بتقنيات HDR10 وDolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3 ، ومعالج رسوميات Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، ولها القدرة على تصوير فيديوهات بدقة 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.وزوّد الهاتف بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية كبيرة بسعة 8000 ميلي امبير تعمل مع شاحن باستطاعة 90 واط.(روسيا اليوم)