23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
تكنولوجيا وعلوم
Lenovo تُطلق هاتفا جديدا.. هذه ميزاته
Lebanon 24
15-05-2026
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت Lenovo جهازها الجديد الذي سيعيدها إلى المنافسة في عالم هواتف أندرويد بفضل تقنياته الممتازة.
وحصل هاتف Legion Y70 (2026) على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وزوّد بشاشة LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1280/2772) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 449 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل على 7000 nits، ودعمت بتقنيات HDR10 وDolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، ولها القدرة على تصوير فيديوهات بدقة 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.
وزوّد الهاتف بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية كبيرة بسعة 8000 ميلي امبير تعمل مع شاحن باستطاعة 90 واط.(روسيا اليوم)
