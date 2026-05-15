تسريبات iOS 27.. أبل تطور تطبيقاً مستقلاً لمساعدها سيري

15-05-2026 | 06:22
تسريبات iOS 27.. أبل تطور تطبيقاً مستقلاً لمساعدها سيري
تستعد شركة "أبل" لإطلاق تحديث شامل ومصيري لمساعدها الصوتي "سيري" ضمن نظام التشغيل iOS 27، في خطوة تهدف إلى إعادة تمثيله كمنافس مباشر لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وGemini وClaude، بعد سنوات من الانتقادات التي طالت تأخره التقني.
وتكشف التسريبات الجديدة أن "سيري" سيتحول إلى تجربة محادثة تفاعلية متكاملة، عبر واجهة دردشة قابلة للتمرير تتيح للمستخدمين استعراض بطاقات معلومات مختصرة للطقس والتقويم والبيانات المرتبطة بالاستفسارات.

وتعمل الشركة على تطوير تطبيق مستقل لـ"سيري" يسمح بمتابعة المحادثات السابقة وبدء أخرى جديدة مع مرونة تامة في إدخال النصوص أو الأصوات داخل الواجهة نفسها. كما سيشهد النظام تكاملاً عميقاً مع الجزيرة الديناميكية التي ستظهر مؤشرات بصرية وإضاءة متحركة أثناء معالجة الطلبات، تتبعها لوحة شفافة لعرض النتائج يمكن سحبها للانتقال إلى وضع المحادثة الكامل.
 
وتخطط "أبل" كذلك لطرح ميزة بحث شاملة على مستوى النظام تحت اسم Search or Ask تتيح الوصول للمساعد من أي شاشة، إلى جانب تمكينه من قراءة السياق والبيانات داخل التطبيقات لتنفيذ مهام معقدة مثل تلخيص المحتوى وإدارة المواعيد بكفاءة غير مسبوقة.
