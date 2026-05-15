تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

واتساب يختبر ميزة جديدة لمديري القنوات على iOS

Lebanon 24
15-05-2026 | 10:27
A-
A+

واتساب يختبر ميزة جديدة لمديري القنوات على iOS
واتساب يختبر ميزة جديدة لمديري القنوات على iOS photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن واتساب ضمن التحديث التجريبي لنظام iOS 26.13.10.70، عن ميزة جديدة تُمكّن مديري القنوات من الرد على تحديث مُحدد من سجل القناة، ما يمكّنهم من تقديم سياق إضافي، أو مشاركة معلومات متابعة، أو الإجابة عن الأسئلة بشكل منظم.
Advertisement

وتمكن ميزة الرد في القناة مديري القنوات من الرد مباشرةً على أحد تحديثاتهم السابقة وذلك بطريقة مشابهة للرد على رسالة في محادثة عادية، حيث يتم اقتباس الرسالة الأصلية لتوضيح السياق.


وعند إنشاء رد، يتم اقتباس التحديث الأصلي داخل الرسالة الجديدة، كما يُسهّل ذلك على المديرين تقديم توضيحات أو تصحيحات أو تفاصيل إضافية أو إعلانات متابعة متعلقة بمنشور معين.

ومع الإصدارات الأخيرة، يُقدّم واتساب تدريجيًا ميزة تُمكّن مديري القنوات من اقتباس تحديثاتهم، حيث أصبح بإمكان مديري القنوات تنظيم تواصلهم بشكل أفضل وتسهيل فهمه على المتابعين، وتُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للقنوات التي تنشر تحديثات بشكل متكرر.

ونظرًا لأن قنوات واتساب توفر سجلًا يصل إلى 30 يومًا، فقد تُطبق بعض القيود عند ردّ مديري القنوات على التحديثات القديمة. 

وتتوفر هذه الميزة، التي تتيح لمديري القنوات الرد على تحديثاتهم، لبعض مختبري النسخة التجريبية الذين يُثبّتون آخر تحديثات واتساب التجريبية لنظام أندرويد من متجر غوغل بلاي.

كما يواصل واتساب اختبار هذه الميزة حاليًا مع عدد محدود من المستخدمين، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيسمح تطبيق واتساب لمزيد من مديري القنوات بالرد على تحديثاتهم، ما يسهل الحفاظ على تنظيم قنواتهم بشكل أفضل.
مواضيع ذات صلة
واتساب يطور ميزة جديدة لمشاهدة جهات الاتصال النشطة دفعة واحدة
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة Guest Chats الجديدة تسمح بالدخول بدون حساب على واتساب
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لمزيد من الخصوصية...واتساب يطلق ميزة اسم المستخدم
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24

واتساب

بري ال

درويد

بلاي

دمين

غوغل

سابي

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:52 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
13:27 | 2026-05-15
Lebanon24
12:05 | 2026-05-15
Lebanon24
06:22 | 2026-05-15
Lebanon24
04:50 | 2026-05-15
Lebanon24
02:47 | 2026-05-15
Lebanon24
00:13 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24