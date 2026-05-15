واتساب يختبر ميزة جديدة لمديري القنوات على iOS

أعلن ضمن التحديث التجريبي لنظام iOS 26.13.10.70، عن ميزة جديدة تُمكّن مديري القنوات من الرد على تحديث مُحدد من سجل القناة، ما يمكّنهم من تقديم سياق إضافي، أو مشاركة معلومات متابعة، أو الإجابة عن الأسئلة بشكل منظم.وتمكن ميزة الرد في القناة مديري القنوات من الرد مباشرةً على أحد تحديثاتهم السابقة وذلك بطريقة مشابهة للرد على رسالة في محادثة عادية، حيث يتم اقتباس الرسالة الأصلية لتوضيح السياق.وعند إنشاء رد، يتم اقتباس التحديث الأصلي داخل الرسالة الجديدة، كما يُسهّل ذلك على المديرين تقديم توضيحات أو تصحيحات أو تفاصيل إضافية أو إعلانات متابعة متعلقة بمنشور معين.ومع الإصدارات الأخيرة، يُقدّم واتساب تدريجيًا ميزة تُمكّن مديري القنوات من اقتباس تحديثاتهم، حيث أصبح بإمكان مديري القنوات تنظيم تواصلهم بشكل أفضل وتسهيل فهمه على المتابعين، وتُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للقنوات التي تنشر تحديثات بشكل متكرر.ونظرًا لأن قنوات واتساب توفر سجلًا يصل إلى 30 يومًا، فقد تُطبق بعض القيود عند ردّ مديري القنوات على التحديثات القديمة.وتتوفر هذه الميزة، التي تتيح لمديري القنوات الرد على تحديثاتهم، لبعض مختبري النسخة التجريبية الذين يُثبّتون آخر تحديثات واتساب التجريبية لنظام أندرويد من متجر .كما يواصل واتساب اختبار هذه الميزة حاليًا مع عدد محدود من المستخدمين، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيسمح تطبيق واتساب لمزيد من مديري القنوات بالرد على تحديثاتهم، ما يسهل الحفاظ على تنظيم قنواتهم بشكل أفضل.