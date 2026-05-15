أدوات جديدة من غوغل لحماية الحسابات وتسهيل إدارة كلمات المرور

بمناسبة لكلمات المرور 2026، نشرت شركة عبر مدونتها الرسمية تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على مجموعة من الأدوات والتحديثات الأمنية التي تهدف إلى تعزيز حماية الحسابات الرقمية للمستخدمين.يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التهديدات السيبرانية وتعتمد فيه الهجمات بشكل متزايد على تقنيات .وجاء في التقرير أن الهدف الأساسي لهذه المبادرة هو جعل الأمان الرقمي أبسط وأكثر تلقائية، بحيث لا يشعر المستخدم بأن حماية حساباته عبء إضافي، بل جزء طبيعي من تجربة الاستخدام اليومية.تسجيل الدخولتواصل غوغل دفعها نحو مستقبل خال من كلمات المرور التقليدية، من خلال توسيع استخدام مفاتيح المرور Passkeys، التي تُعد بديلًا أكثر أمانًا من كلمات المرور التقليدية وحتى رموز التحقق الثنائية.وتعتمد هذه التقنية على تسجيل الدخول باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز الجهاز، بدلًا من إدخال كلمة مرور يمكن سرقتها أو تخمينها.وتؤكد غوغل أن مفاتيح المرور أكثر مقاومة لهجمات التصيّد والاختراق، لأنها مرتبطة بالجهاز نفسه ولا يمكن إعادة استخدامها.تعزيز الأمان اليوميضمن التوصيات التي قدمتها غوغل، دعت المستخدمين إلى تفعيل التحقق بخطوتين 2-Step Verification، باعتباره طبقة حماية إضافية تمنع الوصول غير المصرح به حتى في حال تسريب كلمة المرور.كما سلطت غوغل الضوء على ميزة جهات الاسترداد، التي تسمح للمستخدم باختيار أشخاص موثوقين للمساعدة في استعادة الحساب عند فقدان الوصول إليه، دون منحهم أي صلاحيات مباشرة على البيانات.وأشارت غوغل أيضًا إلى ميزة تسجيل الدخول باستخدام حساب غوغل، التي تسمح للمستخدم بالدخول إلى التطبيقات والمواقع دون الحاجة لإنشاء كلمات مرور جديدة في كل مرة، ما يقلل من خطر إعادة استخدام نفس كلمة المرور عبر عدة خدمات.في السياق عينه، يتيح تطبيق مدير كلمات المرور إنشاء كلمات قوية تلقائيًا وحفظها ومزامنتها بين الأجهزة، ما يقلل من الأخطاء البشرية التي تُعد أحد أبرز أسباب الاختراقات.رؤية مستقبليةأكدت غوغل أن الاتجاه العام في الصناعة التقنية يسير نحو تقليل الاعتماد على كلمات المرور تمامًا، في ظل ازدياد الهجمات المعتمدة على سرقة البيانات والتصيد الإلكتروني، التي أصبحت أكثر تعقيدًا مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي.وترى الشركة أن الجمع بين مفاتيح المرور، والمصادقة المتعددة، وأنظمة إدارة الهوية الذكية، يمثل خطوة أساسية نحو بيئة رقمية أكثر أمانًا واستقرارًا. (ارم نيوز)