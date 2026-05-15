أندرويد 17 يقدم أدوات جديدة لصنّاع المحتوى عبر تسجيل الشاشة والكاميرا معًا

أندرويد 17 يقدم أدوات جديدة لصنّاع المحتوى عبر تسجيل الشاشة والكاميرا معًا
كشفت "غوغل" عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل "أندرويد 17"، الذي يأتي بمجموعة واسعة من التحديثات التي تمزج بين الذكاء الاصطناعي، وتحسينات الأمان، وتجربة المستخدم.
ويُتوقع أن يبدأ طرح النظام، الذي جرى الكشف عنه خلال فعالية "android Show"، التي تسبق مؤتمر "غوغل" السنوي، على أجهزة "بيكسل" وبعض هواتف "سامسونغ" خلال الأشهر المقبلة.

ثورة الذكاء الاصطناعي 
أبرز ما يميز "أندرويد 17"، هو دمج منظومة الذكاء الاصطناعي الجديدة "Gemini Intelligence"، التي تجعل الهاتف أكثر قدرة على تنفيذ المهام تلقائيًا.

ويمكن لـ"أندرويد 17" إدارة البريد الإلكتروني، وإنشاء أدوات مخصصة على الشاشة الرئيسة، وحتى تنفيذ أوامر معقدة عبر التطبيقات باستخدام اللغة الطبيعية.

كما أضافت "غوغل" تحسينات على مساعد "Gemini" داخل متصفح "كروم"، ليصبح قادرًا على تلخيص الصفحات وتنفيذ إجراءات مثل حجز المواعيد أو تعبئة النماذج تلقائيًا.

أدوات جديدة
ويقدم "أندرويد 17" ميزة "Create My Widget"، التي تتيح للمستخدم إنشاء أدوات "Widgets" مخصصة على الشاشة الرئيسة عبر وصف بسيط لما يريد، كما تم تحسين أدوات الصوت لتشمل نظام "Rambler"، الذي يحول الكلام العشوائي إلى نصوص منظمة وقابلة للاستخدام.


ولصنّاع المحتوى، أضاف النظام ميزة "Screen Reactions"، التي تسمح بتسجيل الشاشة والكاميرا الأمامية في وقت واحد، ما يسهل إنتاج فيديوهات تفاعلية بدون الحاجة لأدوات خارجية.

تجربة بصرية جديدة
وضمن التحديثات البصرية، أعادت غوغل تصميم أكثر من 4000 رمز تعبيري "emoji"، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المحادثات على أندرويد ومواكبة أنظمة التشغيل المنافسة.

رفاهية رقمية
وأضاف "أندرويد 17" أداة جديدة باسم "Pause Point"، التي تهدف إلى تقليل إدمان استخدام التطبيقات، فعند فتح تطبيقات مثل الشبكات الاجتماعية، يظهر تأخير قصير مدته 10 ثوانٍ مع خيارات لتغيير السلوك أو التوقف مؤقتًا، وهذه الخطوة تأتي ضمن توجه غوغل لتعزيز الصحة الرقمية وتقليل الاستخدام المفرط للهاتف.


تحسينات الأمان 
ركز التحديث أيضًا على الأمان، حيث تم تعزيز اكتشاف البرمجيات الخبيثة، وإضافة حماية ضد المكالمات الاحتيالية، وتحسين إجراءات حماية الهواتف المسروقة عبر قفل بيومتري عن بُعد وتقليل محاولات إدخال كلمة المرور بشكل متكرر.

مشاركة أسهل 
ومن أبرز المفاجآت توسيع ميزة "Quick Share" لتصبح متوافقة مع "AirDrop" على أجهزة "أبل"، ما يسمح بنقل الملفات بسهولة بين الأنظمة المختلفة، إلى جانب دعم نقل البيانات عند الانتقال من "آيفون" إلى "أندرويد" بشكل أكثر سلاسة.

 
