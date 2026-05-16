تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة.. غوغل تكشف عن تقنية "الذكاء الشخصي"

Lebanon 24
16-05-2026 | 01:00
A-
A+
ميزة جديدة.. غوغل تكشف عن تقنية الذكاء الشخصي
ميزة جديدة.. غوغل تكشف عن تقنية الذكاء الشخصي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت شركة غوغل ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحت اسم Personal Intelligence.
Advertisement

وتهدف هذه التقنية إلى جعل مساعدها الذكي Gemini أكثر ارتباطًا بحياة المستخدم اليومية عبر ربط خدماته المختلفة مثل جيميل وغوغل فوتوز ويوتيوب ونتائج البحث في نظام واحد متكامل. 

وتمثل هذه الخطوة توسعًا مهمًا في استراتيجية غوغل لتطوير ما تسميه الذكاء الشخصي، حيث يصبح المساعد قادرًا على فهم سياق حياة المستخدم بدلاً من الاكتفاء بالإجابة على الأسئلة العامة.

وتعتمد الميزة الجديدة على ربط خدمات غوغل المختلفة بحيث يتمكن Gemini من الوصول بموافقة المستخدم إلى البيانات المخزنة في حسابه، مثل رسائل البريد الإلكتروني، الصور، الفيديوهات وسجل البحث.

وبذلك يمكن للمساعد الذكي تقديم إجابات أكثر دقة وارتباطًا بالحياة اليومية، مثل اقتراح خطط سفر بناءً على حجوزات البريد الإلكتروني وتذكير المستخدم بمعلومات من الصور أو الملاحظات واقتراح مطاعم أو أنشطة اعتمادًا على الاهتمامات السابقة. وهذا يدل أن الفكرة الأساسية هي تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة عامة إلى مساعد يعرفك شخصيًا.

وتوحد هذه الميزة الجديدة عدة خدمات داخل بيئة واحدة، حيث يستطيع Gemini الربط بين جيميل لقراءة الرسائل والسياقات المهمة وغوغل فوتوز لاسترجاع الصور والمناسبات ويوتيوب لتحليل سجل المشاهدة، وبحث غوغل لفهم الاهتمامات والبحث السابق. وهذا التكامل يسمح للمساعد بالاستجابة بأسلوب أكثر ذكاءً، مثل بناء خطط سفر كاملة أو تلخيص أحداث مهمة دون الحاجة لتبديل التطبيقات.

وتثير هذه التقنية تساؤلات جدية حول الخصوصية. إذ تؤكد غوغل أن الميزة اختيارية بالكامل وتعمل فقط بعد موافقة المستخدم، مع إمكانية إيقافها في أي وقت أو حذف البيانات المرتبطة بها. 

كما تشير الشركة إلى أنها لا تستخدم بيانات جيميل أو الصور مباشرة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بل تعتمد على بيانات محدودة ومفلترة لتقليل المخاطر. 

ومع ذلك، يحذر الخبراء من احتمال حدوث ما يُعرف بفرط التخصيص، حيث قد يخطئ الذكاء الاصطناعي في تفسير سلوك المستخدم بناءً على بيانات غير مكتملة أو قديمة. فالنجاح الحقيقي لهذه التقنية سيعتمد على قدرتها على تحقيق توازن دقيق بين الذكاء الشخصي وحماية الخصوصية.(إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
"غوغل" تتعاون مع "مارفيل" لتطوير شرائح جديدة لتعزيز كفاءة الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة ذكية جديدة على أندرويد تثير الجدل!
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل لتنظيم المحادثات والملفات داخل جيمني
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
دفاتر الملاحظات...ميزة جديدة من غوغل
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

ويوتيوب

يوتيوب

الملاح

الملا

جيمي

الرب

تيجي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-15
Lebanon24
13:27 | 2026-05-15
Lebanon24
12:05 | 2026-05-15
Lebanon24
10:27 | 2026-05-15
Lebanon24
06:22 | 2026-05-15
Lebanon24
04:50 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24