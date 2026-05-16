ميزة جديدة.. غوغل تكشف عن تقنية "الذكاء الشخصي"

أطلقت شركة ميزة جديدة تعتمد على تحت اسم Personal Intelligence.وتهدف هذه التقنية إلى جعل مساعدها الذكي Gemini أكثر ارتباطًا بحياة المستخدم اليومية عبر ربط خدماته المختلفة مثل جيميل وغوغل فوتوز ونتائج البحث في نظام واحد متكامل.وتمثل هذه الخطوة توسعًا مهمًا في استراتيجية غوغل لتطوير ما تسميه الذكاء الشخصي، حيث يصبح المساعد قادرًا على فهم سياق حياة المستخدم بدلاً من الاكتفاء بالإجابة على الأسئلة العامة.وتعتمد الميزة الجديدة على ربط خدمات غوغل المختلفة بحيث يتمكن Gemini من الوصول بموافقة المستخدم إلى البيانات المخزنة في حسابه، مثل رسائل البريد الإلكتروني، الصور، الفيديوهات وسجل البحث.وبذلك يمكن للمساعد الذكي تقديم إجابات أكثر دقة وارتباطًا بالحياة اليومية، مثل اقتراح خطط سفر بناءً على حجوزات البريد الإلكتروني وتذكير المستخدم بمعلومات من الصور أو الملاحظات واقتراح مطاعم أو أنشطة اعتمادًا على الاهتمامات السابقة. وهذا يدل أن الفكرة الأساسية هي تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة عامة إلى مساعد يعرفك شخصيًا.وتوحد هذه الميزة الجديدة عدة خدمات داخل بيئة واحدة، حيث يستطيع Gemini الربط بين جيميل لقراءة الرسائل والسياقات المهمة وغوغل فوتوز لاسترجاع الصور والمناسبات ويوتيوب لتحليل سجل المشاهدة، وبحث غوغل لفهم الاهتمامات والبحث السابق. وهذا التكامل يسمح للمساعد بالاستجابة بأسلوب أكثر ذكاءً، مثل بناء خطط سفر كاملة أو تلخيص أحداث مهمة دون الحاجة لتبديل التطبيقات.وتثير هذه التقنية تساؤلات جدية حول الخصوصية. إذ تؤكد غوغل أن الميزة اختيارية بالكامل وتعمل فقط بعد موافقة المستخدم، مع إمكانية إيقافها في أي وقت أو حذف البيانات المرتبطة بها.كما تشير الشركة إلى أنها لا تستخدم بيانات جيميل أو الصور مباشرة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بل تعتمد على بيانات محدودة ومفلترة لتقليل المخاطر.ومع ذلك، يحذر الخبراء من احتمال حدوث ما يُعرف بفرط التخصيص، حيث قد يخطئ الذكاء الاصطناعي في تفسير سلوك المستخدم بناءً على بيانات غير مكتملة أو قديمة. فالنجاح الحقيقي لهذه التقنية سيعتمد على قدرتها على تحقيق توازن دقيق بين الذكاء الشخصي وحماية الخصوصية.(إرم نيوز)