اختراق نظام تشغيل "macOS".. الذكاء الاصطناعي فعل فعلته!

نجح باحثون في مجال الأمن السيبراني في اختراق نظام التشغيل "macOS" بمساعدة نموذج "Claude Mythos" التابع لشركة "أنثروبيك"، في خطوة تُبرز قدرات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات الأمنية المعقّدة داخل الأنظمة الحديثة.

ووفقًا لتقرير نشرته ، فقد طوّر باحثون من شركة Calif أداة لرفع الصلاحيات داخل نظام macOS، مما يتيح الوصول إلى أجزاء محمية في حواسيب ماك والسيطرة عليها بصورة كاملة.





واعتمد الباحثون على نموذج أنثروبيك "Mythos Preview" للمساعدة في تحديد الثغرات وتسريع تطوير أداة الاختراق، إذ تمكّن النموذج من اكتشاف الأخطاء بسرعة بسبب انتمائها إلى فئات معروفة من الثغرات الأمنية.

ومع ذلك، أوضح الباحثون أن الخبرة البشرية ظلّت ضرورية لبناء آلية الاختراق النهائية.





وتُبرز هذه الحادثة كيف باتت أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة قادرةً على اكتشاف مسارات هجوم وثغرات ربما لم تكن معروفة سابقًا، وهو ما قد يمنح المهاجمين أدوات أكثر تطوراً لتنفيذ الهجمات السيبرانية.





وأكّدت آبل أنها تتعامل بجدية مع نتائج الباحثين، مشيرةً إلى أن “الأمن يشكّل الأولوية القصوى” لديها، كما التقى فريق البحث مع مهندسي آبل في مقرها لمناقشة تلك النتائج.





ولم يكشف الباحثون حتى الآن التفاصيل التقنية الكاملة للهجوم؛ إذ يعتزمون نشرها بعد أن تُصلح آبل الثغرات ومسارات الهجوم المرتبطة بها.





ويأتي ذلك ضمن مشروع "Glasswing" الذي أطلقته أنثروبيك في نيسان الماضي بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة الهجمات السيبرانية.

ويشارك في المشروع عدد من الشركات الكبرى، منها أمازون وجوجل وآبل وإنفيديا وسيسكو وغيرها من الشركات.