جديد نظارات ميتا.. كتابة الرسائل بـحركات اليد من دون لمس

متفرقات
جديد نظارات "ميتا".. كتابة الرسائل بـ"حركات اليد" من دون لمس
Lebanon 24
16-05-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "ميتا" طرح
مجموعة جديدة
من المزايا لنظاراتها الذكية Meta Ray-Ban Display، منها إتاحة ميزة الكتابة عبر إيماءات اليد لكافة المستخدمين، بالإضافة إلى مزايا جديدة لتسجيل الفيديو والترجمة الفورية وتوسيع دعم التطبيقات.
وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم كتابة الرسائل دون الحاجة إلى لمس الهاتف؛ إذ تعتمد على السوار العصبي المرفق مع النظارة، الذي يفسّر حركات اليد والأصابع لتحويلها إلى أوامر لكتابة النصوص.
وتدعم الميزة تطبيقات
واتساب
وماسنجر وانستغرام، بالإضافة إلى تطبيقات المراسلة الأخرى في نظامي أندرويد و iOS.
وكانت "ميتا" قد استعرضت هذه التقنية أول مرة عند إعلان النظارة، لكنها لم تكن متاحة عند الإطلاق الرسمي.
وفي كانون الثاني الماضي، بدأت الشركة اختبارها بنحو محدود عبر البرنامج التجريبي لتطبيقَي واتساب وماسنجر.
وتقدّم النظارة أيضًا ميزة جديدة تحمل اسم "Display Recording"، تتيح تسجيل مقاطع فيديو تجمع بين ما يظهر على شاشة العدسة وما يراه المستخدم في العالم الحقيقي، بالإضافة إلى الأصوات المحيطة، في تجربة تصوير هجينة تجمع الواقع المعزز بالمحتوى التقليدي.
وفي المقابل، وسّعت "ميتا" دعم ميزة الاتجاهات الحية للمشي لتشمل كافة أنحاء
الولايات المتحدة
، بالإضافة إلى مدن عالمية كبرى مثل
لندن
وباريس وروما.
وأضافت الشركة ميزة الترجمة النصية الفورية إلى تطبيقات واتساب وفيسبوك
ماسنجر
، بالإضافة إلى الرسائل الصوتية في الرسائل الخاصة عبر
انستغرام
.
وفي خطوة تستهدف المطوّرين، فتحت "ميتا" برنامج المعاينة الخاصة بتطوير التطبيقات للنظارة، مع إتاحة تطوير تطبيقات ويب مباشرةً، مما يمهّد لتوسيع منظومة التطبيقات الخاصة بالنظارة الذكية مستقبلاً.
(aitnews)
