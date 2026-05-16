|
تكنولوجيا وعلوم
آبل تخطط لتحديثات موسعة في نظام تشغيل "آيفون"
Lebanon 24
16-05-2026
|
10:39
تستعد آبل لإدخال مجموعة من التغييرات على نظام التشغيل iOS الخاص بهواتف "آيفون"، بحسب تقارير حديثة تكشف أن التحديث القادم سيركّز على
الذكاء الاصطناعي
وتحسين تجربة الاستخدام.
وتشير التقارير إلى أن الإصدار المرتقب iOS 27 سيقدّم أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خيارات إضافية لتخصيص تطبيق الكاميرا، في إطار توجه أوسع لتحسين أداء النظام وتعزيز سهولة استخدامه.
وتأتي هذه التغييرات بعد مرور عام على إطلاق تصميم "Liquid Glass" ضمن iOS 26، وهو التصميم الذي أثار جدلا بين المستخدمين والنقاد؛ إذ رأى البعض أنه أقل
جاذبية
بصريا ويجعل التفاعل مع الهاتف أقل سهولة. ومع ذلك، لا يتوقع أن يشهد هذا التصميم تغييرات كبيرة في التحديث الجديد.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة "
بلومبرغ
"، فإن آبل ستركز في iOS 27 على تطوير ميزات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء وإدخال تعديلات تهدف إلى رفع كفاءة النظام
بشكل عام
، بدلا من إجراء تغييرات جذرية في واجهة التصميم.
ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن التحديث الجديد خلال مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC) في شهر يونيو من كل عام، حيث تستعرض أبرز ابتكاراتها البرمجية. وغالبا ما يتم إطلاق نسخة تجريبية بعد المؤتمر، قبل أن يُطرح التحديث رسميا بالتزامن مع إطلاق أجهزة "آيفون" الجديدة في شهر سبتمبر.
وتشير التقارير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون محور التحديث الجديد، خاصة مع استمرار تطوير المساعد الصوتي "
siri
". إذ تعمل آبل على إعادة بناء "Siri" بالكامل ليصبح أكثر قدرة على إجراء محادثات تفاعلية ثنائية الاتجاه، والاستفادة من بيانات المستخدم لتقديم تجربة أكثر تخصيصا، مع واجهة جديدة قد تظهر ضمن منطقة "Dynamic Island" في أعلى الشاشة.
كما سيشهد تطبيق الكاميرا إعادة تصميم تتيح للمستخدمين تخصيص الإعدادات بسهولة أكبر عبر "الأدوات المصغّرة" (Widgets)، في خطوة تهدف إلى تحسين مرونة الاستخدام.
وإلى جانب ذلك، سيحصل متصفح "سفاري" وتطبيق "الطقس" على تحديثات تصميم طفيفة، دون إضافة تغييرات وظيفية كبيرة، بينما تشمل التحديثات الأخرى تحسينات عامة في الأداء واستقرار النظام. (روسيا اليوم)
أبل تضيف صفاً ثالثاً للتطبيقات وتحسن واجهة التشغيل في تحديث كاربلاي الجديد
أبل تطلق تحديثاً جديداً لنظام Vision Pro يركز على جودة الصوت المكاني
ضمن فئة "ألترا" ... "أبل" تخطط لإطلاق جهازين جديدين
أبل تُخطط لإطلاق تطبيقين جديدين لأجهزة iPhone وiPad وMac هذا العام
اختراق نظام تشغيل "macOS".. الذكاء الاصطناعي فعل فعلته!
