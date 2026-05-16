تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تخطط لتحديثات موسعة في نظام تشغيل "آيفون"

Lebanon 24
16-05-2026 | 10:39
A-
A+
آبل تخطط لتحديثات موسعة في نظام تشغيل آيفون
آبل تخطط لتحديثات موسعة في نظام تشغيل آيفون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد آبل لإدخال مجموعة من التغييرات على نظام التشغيل iOS الخاص بهواتف "آيفون"، بحسب تقارير حديثة تكشف أن التحديث القادم سيركّز على الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة الاستخدام.
Advertisement
 
وتشير التقارير إلى أن الإصدار المرتقب iOS 27 سيقدّم أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خيارات إضافية لتخصيص تطبيق الكاميرا، في إطار توجه أوسع لتحسين أداء النظام وتعزيز سهولة استخدامه.

وتأتي هذه التغييرات بعد مرور عام على إطلاق تصميم "Liquid Glass" ضمن iOS 26، وهو التصميم الذي أثار جدلا بين المستخدمين والنقاد؛ إذ رأى البعض أنه أقل جاذبية بصريا ويجعل التفاعل مع الهاتف أقل سهولة. ومع ذلك، لا يتوقع أن يشهد هذا التصميم تغييرات كبيرة في التحديث الجديد.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة "بلومبرغ"، فإن آبل ستركز في iOS 27 على تطوير ميزات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء وإدخال تعديلات تهدف إلى رفع كفاءة النظام بشكل عام، بدلا من إجراء تغييرات جذرية في واجهة التصميم.
 
ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن التحديث الجديد خلال مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC) في شهر يونيو من كل عام، حيث تستعرض أبرز ابتكاراتها البرمجية. وغالبا ما يتم إطلاق نسخة تجريبية بعد المؤتمر، قبل أن يُطرح التحديث رسميا بالتزامن مع إطلاق أجهزة "آيفون" الجديدة في شهر سبتمبر.

وتشير التقارير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون محور التحديث الجديد، خاصة مع استمرار تطوير المساعد الصوتي "siri". إذ تعمل آبل على إعادة بناء "Siri" بالكامل ليصبح أكثر قدرة على إجراء محادثات تفاعلية ثنائية الاتجاه، والاستفادة من بيانات المستخدم لتقديم تجربة أكثر تخصيصا، مع واجهة جديدة قد تظهر ضمن منطقة "Dynamic Island" في أعلى الشاشة.

كما سيشهد تطبيق الكاميرا إعادة تصميم تتيح للمستخدمين تخصيص الإعدادات بسهولة أكبر عبر "الأدوات المصغّرة" (Widgets)، في خطوة تهدف إلى تحسين مرونة الاستخدام.

وإلى جانب ذلك، سيحصل متصفح "سفاري" وتطبيق "الطقس" على تحديثات تصميم طفيفة، دون إضافة تغييرات وظيفية كبيرة، بينما تشمل التحديثات الأخرى تحسينات عامة في الأداء واستقرار النظام. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
أبل تضيف صفاً ثالثاً للتطبيقات وتحسن واجهة التشغيل في تحديث كاربلاي الجديد
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تطلق تحديثاً جديداً لنظام Vision Pro يركز على جودة الصوت المكاني
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ضمن فئة "ألترا" ... "أبل" تخطط لإطلاق جهازين جديدين
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تُخطط لإطلاق تطبيقين جديدين لأجهزة iPhone وiPad وMac هذا العام
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

روسيا اليوم

بشكل عام

بلومبرغ

حسين ال

التزام

جاذبية

روسيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-16
Lebanon24
07:58 | 2026-05-16
Lebanon24
07:10 | 2026-05-16
Lebanon24
04:00 | 2026-05-16
Lebanon24
01:00 | 2026-05-16
Lebanon24
23:00 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24