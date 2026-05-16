آبل تخطط لتحديثات موسعة في نظام تشغيل "آيفون"

تستعد آبل لإدخال مجموعة من التغييرات على نظام التشغيل iOS الخاص بهواتف "آيفون"، بحسب تقارير حديثة تكشف أن التحديث القادم سيركّز على وتحسين تجربة الاستخدام.

وتشير التقارير إلى أن الإصدار المرتقب iOS 27 سيقدّم أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خيارات إضافية لتخصيص تطبيق الكاميرا، في إطار توجه أوسع لتحسين أداء النظام وتعزيز سهولة استخدامه.



وتأتي هذه التغييرات بعد مرور عام على إطلاق تصميم "Liquid Glass" ضمن iOS 26، وهو التصميم الذي أثار جدلا بين المستخدمين والنقاد؛ إذ رأى البعض أنه أقل بصريا ويجعل التفاعل مع الهاتف أقل سهولة. ومع ذلك، لا يتوقع أن يشهد هذا التصميم تغييرات كبيرة في التحديث الجديد.



وبحسب تقرير صادر عن وكالة " "، فإن آبل ستركز في iOS 27 على تطوير ميزات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء وإدخال تعديلات تهدف إلى رفع كفاءة النظام ، بدلا من إجراء تغييرات جذرية في واجهة التصميم.