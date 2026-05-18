تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تطلق تحديثات جديدة لويندوز 11.. تعرف اليها

18-05-2026 | 04:09
مايكروسوفت تطلق تحديثات جديدة لويندوز 11.. تعرف اليها
كشفت مايكروسوفت عن حزمة تحديثات جديدة لنظام "ويندوز 11" تركّز على تعزيز تجربة الاستخدام، من خلال توسيع خيارات التخصيص لشريط المهام وقائمة "Start"، وذلك ضمن إصدارات برنامج "ويندوز إنسايدر".

شريط مهام بحجم أصغر
أتاحت مايكروسوفت خيارًا جديدًا يسمح بتصغير شريط المهام، في خطوة تستهدف خصوصًا مستخدمي الأجهزة المحمولة والشاشات الصغيرة. ويؤدي هذا التعديل إلى تقليص حجم الأيقونات وارتفاع الشريط، ما يوفر مساحة عمودية إضافية للتطبيقات، من دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الجهاز أو تسجيل الخروج.

ويأتي هذا التطوير استجابة لملاحظات مستخدمين رأوا أن تصميم شريط المهام في "ويندوز 11" يستهلك مساحة أكبر مقارنة بالإصدارات السابقة، ما يحدّ من كفاءة الاستخدام على الشاشات الصغيرة.

خيارات تخصيص أوسع
كما بدأت الشركة اختبار إمكانية نقل شريط المهام إلى مختلف جهات الشاشة، بما في ذلك الأعلى والجانبين، وهي ميزة كانت متاحة في "ويندوز 10" قبل أن تُلغى في النسخة الحالية من النظام.

وفي السياق نفسه، يجري العمل على إتاحة تعديل حجم قائمة "Start" بين وضعين، صغير وكبير، إلى جانب تحسين تنظيم الأقسام الداخلية مثل التطبيقات المثبتة والملفات الأخيرة، بما يمنح المستخدمين حرية أكبر في ضبط الواجهة وفق احتياجاتهم.

تحسينات على الأداء

وتعمل مايكروسوفت ضمن خطة تطوير شاملة على رفع كفاءة أداء واجهات النظام وتقليل استهلاك الموارد، مع تحسين سرعة تطبيقات أساسية مثل "مستكشف الملفات". كما تختبر تعديلات على نظام "الويدجت" تهدف إلى تقليل الإشعارات والمحتوى المشتت، عبر تقليص التنبيهات والشارات الافتراضية وجعل التجربة أكثر هدوءًا.

 
استجابة لمطالب المستخدمين
يرى مراقبون أن هذه التحديثات تعكس توجهًا جديدًا داخل مايكروسوفت للتركيز على تحسين أساسيات النظام والاستجابة لملاحظات المستخدمين، بعد انتقادات طالت تجربة ويندوز 11 خلال السنوات الماضية بسبب محدودية خيارات التخصيص والتركيز الكبير على ميزات الذكاء الاصطناعي.
 
