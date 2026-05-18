تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لتسهيل الوصول إلى الرسائل القديمة.. "واتساب" يختبر ميزة جديدة للبحث داخل المحادثات عبر التاريخ

Lebanon 24
18-05-2026 | 02:18
A-
A+
لتسهيل الوصول إلى الرسائل القديمة.. واتساب يختبر ميزة جديدة للبحث داخل المحادثات عبر التاريخ
لتسهيل الوصول إلى الرسائل القديمة.. واتساب يختبر ميزة جديدة للبحث داخل المحادثات عبر التاريخ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير تقنية عن إضافة جديدة في تطبيق "واتساب" تتيح للمستخدمين البحث داخل المحادثات عبر اختيار تاريخ محدد، بدلًا من الاعتماد فقط على الكلمات المفتاحية أو التمرير اليدوي الطويل.
Advertisement

وتندرج هذه الميزة ضمن تحسينات تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الرسائل القديمة داخل الدردشات الفردية والجماعية، خصوصًا في المحادثات ذات النشاط المرتفع.

وتُعد هذه الخطوة تطويرًا مهمًا في آلية البحث داخل التطبيق، إذ تُمكّن المستخدم من الانتقال مباشرة إلى يوم معين داخل سجل المحادثة، ما يوفّر وقتًا وجهدًا في العثور على رسائل أو روابط أو صور تم إرسالها في وقت سابق.

صعوبة تتبّع الرسائل القديمة
يعاني عدد كبير من مستخدمي "واتساب" من تراكم الرسائل اليومية داخل المجموعات العائلية أو المهنية أو الدراسية، ما يجعل الوصول إلى معلومات سابقة مثل مواعيد أو تفاصيل أو روابط مهمة أمرًا معقدًا في كثير من الأحيان.

وتأتي ميزة البحث حسب التاريخ لمعالجة هذه الإشكالية عبر تحويل المحادثة إلى سجل يمكن تصفحه زمنيًا بشكل مباشر بدلًا من الاعتماد على التمرير أو البحث غير الدقيق بالكلمات.

آلية الاستخدام
تعمل الميزة من خلال إتاحة اختيار تاريخ معين عبر تقويم داخل واجهة البحث، ليتم نقل المستخدم مباشرة إلى الرسائل التي نُشرت في ذلك اليوم.

وبذلك يمكن تصفح المحادثة من نقطة زمنية محددة دون الحاجة إلى المرور بكامل السجل، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أكثر دقة وسرعة، خاصة في الحالات التي لا يتذكر فيها المستخدم نص الرسالة.

تعزيز تجربة الاستخدام
تأتي هذه الإضافة ضمن توجه أوسع لدى "واتساب" لتحسين أدوات التنظيم والبحث، بما يرفع من كفاءة التطبيق في إدارة المعلومات بدلًا من كونه مجرد وسيلة للتواصل.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بتطوير جانب الإنتاجية داخل التطبيق، في ظل اعتماده المتزايد في بيئات العمل والمجموعات المختلفة.

أهمية الميزة
من المتوقع أن تسهّل هذه الخاصية على المستخدمين الوصول إلى المعلومات بسرعة أكبر، وتقلّل الوقت الضائع في البحث داخل المحادثات الطويلة، خصوصًا تلك التي تمتد لفترات زمنية طويلة.

وبهذا، يواصل "واتساب" تعزيز أدواته ليصبح منصة أكثر تنظيمًا وفاعلية في إدارة التواصل والمعلومات اليومية.
مواضيع ذات صلة
واتساب...يختبر ميزة جديدة لحذف الرسائل فور قراءتها
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يختبر ميزة جديدة لمديري القنوات على iOS
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يختبر عرض تحديثات الحالة داخل تبويب المحادثات
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل لتنظيم المحادثات والملفات داخل جيمني
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 14:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة المعلومات

مين الو

واتساب

الطويل

هنية

دمين

تاجي

تيار

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:09 | 2026-05-18
Lebanon24
00:13 | 2026-05-18
Lebanon24
00:11 | 2026-05-18
Lebanon24
23:00 | 2026-05-17
Lebanon24
14:52 | 2026-05-17
Lebanon24
09:10 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24