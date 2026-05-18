لتسهيل الوصول إلى الرسائل القديمة.. "واتساب" يختبر ميزة جديدة للبحث داخل المحادثات عبر التاريخ

كشفت تقارير تقنية عن إضافة جديدة في تطبيق " " تتيح للمستخدمين البحث داخل المحادثات عبر اختيار تاريخ محدد، بدلًا من الاعتماد فقط على الكلمات المفتاحية أو التمرير اليدوي .وتندرج هذه الميزة ضمن تحسينات تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الرسائل القديمة داخل الدردشات الفردية والجماعية، خصوصًا في المحادثات ذات النشاط المرتفع.وتُعد هذه الخطوة تطويرًا مهمًا في آلية البحث داخل التطبيق، إذ تُمكّن المستخدم من الانتقال مباشرة إلى يوم معين داخل سجل المحادثة، ما يوفّر وقتًا وجهدًا في العثور على رسائل أو روابط أو صور تم إرسالها في وقت سابق.يعاني عدد كبير من مستخدمي "واتساب" من تراكم الرسائل اليومية داخل المجموعات العائلية أو المهنية أو الدراسية، ما يجعل الوصول إلى معلومات سابقة مثل مواعيد أو تفاصيل أو روابط مهمة أمرًا معقدًا في كثير من الأحيان.وتأتي ميزة البحث حسب التاريخ لمعالجة هذه الإشكالية عبر تحويل المحادثة إلى سجل يمكن تصفحه زمنيًا بشكل مباشر بدلًا من الاعتماد على التمرير أو البحث غير الدقيق بالكلمات.تعمل الميزة من خلال إتاحة اختيار تاريخ معين عبر تقويم داخل واجهة البحث، ليتم نقل المستخدم مباشرة إلى الرسائل التي نُشرت في ذلك اليوم.وبذلك يمكن تصفح المحادثة من نقطة زمنية محددة دون الحاجة إلى المرور بكامل السجل، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أكثر دقة وسرعة، خاصة في الحالات التي لا يتذكر فيها المستخدم نص الرسالة.تأتي هذه الإضافة ضمن توجه أوسع لدى "واتساب" لتحسين أدوات التنظيم والبحث، بما يرفع من كفاءة التطبيق في بدلًا من كونه مجرد وسيلة للتواصل.ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بتطوير جانب الإنتاجية داخل التطبيق، في ظل اعتماده المتزايد في بيئات العمل والمجموعات المختلفة.من المتوقع أن تسهّل هذه الخاصية على المستخدمين الوصول إلى المعلومات بسرعة أكبر، وتقلّل الوقت الضائع في البحث داخل المحادثات الطويلة، خصوصًا تلك التي تمتد لفترات زمنية طويلة.وبهذا، يواصل "واتساب" تعزيز أدواته ليصبح منصة أكثر تنظيمًا وفاعلية في إدارة التواصل والمعلومات اليومية.