تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تقارير: Apple تخطط لتحويل Siri إلى تطبيق مستقل

Lebanon 24
18-05-2026 | 09:24
A-
A+
تقارير: Apple تخطط لتحويل Siri إلى تطبيق مستقل
تقارير: Apple تخطط لتحويل Siri إلى تطبيق مستقل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه شركة أبل إلى إدخال تغيير جوهري على مساعدها الصوتي "سيري"، عبر تحويله إلى تطبيق مستقل ضمن نظامها البيئي، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراته الذكية وتقديم تجربة استخدام أكثر تطورًا.
Advertisement

وتستعد الشركة لإطلاق نسخة جديدة كليًا من "سيري" ضمن تحديث iOS 27، المتوقع الكشف عنه خلال الأشهر المقبلة، وفق ما أفادت به تقارير تقنية حديثة.

وبحسب تلك التقارير، فإن النسخة الجديدة ستتضمن إعادة تصميم شاملة لطريقة عمل المساعد الصوتي، بما يتيح استخدامه بشكل أكثر استقلالية عن النظام، مع تحسينات ملحوظة في الأداء والقدرات التفاعلية.

كما ستولي "أبل" في التحديث المرتقب اهتمامًا أكبر بملف الخصوصية، إلى جانب منح المستخدمين خيارات أوسع للتحكم في بياناتهم، في إطار توجهها المستمر نحو تعزيز حماية المعلومات الشخصية.
وفقاً للتقارير، لن يكون سيري مجرد مساعد صوتي تقليدي كما في السابق، بل سيعمل كتطبيق دردشة شبيه بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

وسيتيح للمستخدمين إجراء محادثات نصية وصوتية، والعودة إلى سجل المحادثات السابقة، بل وحتى رفع ملفات للحصول على إجابات أكثر دقة.

كما سيتمكن سيري من تقديم إجابات مدعومة بالويب، مع عرض معلومات بشكل منسق يشبه المحادثات التفاعلية في تطبيقات الدردشة المتقدمة، ما يجعل التجربة أقرب إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المنافسة في السوق.

حذف المحادثات تلقائياً
أحد أبرز التحديثات في التطبيق الجديد هو إضافة خيار يسمح بحذف سجل المحادثات تلقائياً.

وسيتمكن المستخدمون من اختيار مدة الاحتفاظ بالمحادثات، والتي تشمل عادة 3 خيارات هي حذف بعد 30 يوماً وحذف بعد سنة واحدة والاحتفاظ بالمحادثات بشكل دائم.

وتشبه هذه الميزة إلى حد كبير إعدادات تطبيق الرسائل في أجهزة أبل، لكنها تُطبق لأول مرة داخل مساعد ذكي بهذا الشكل.

وتهدف أبل من هذه الخطوة إلى تعزيز مفهوم الخصوصية، عبر منح المستخدمين سيطرة أكبر على بياناتهم، في ظل تزايد المخاوف حول كيفية استخدام بيانات الذكاء الاصطناعي وتخزينها.

قيود خصوصية صارمة
تشير التقارير أيضاً إلى أن النسخة الجديدة من سيري ستعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، قد تشمل نماذج من شركاء خارجيين، لكن مع تشغيلها عبر أنظمة أبل السحابية الخاصة لضمان حماية البيانات.

ورغم هذه التحديثات الكبيرة، قد يتم إطلاق التطبيق في البداية بشكل نسخة تجريبية، ما يعكس أن أبل لا تزال تختبر هذا التحول الكبير في استراتيجية المساعد الذكي لديها.

يأتي هذا التطوير في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتقديم مساعدات ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً وتفاعلاً.

في هذا الإطار، تراهن أبل على أن الخصوصية ستكون عامل التميز الأساسي لسيري في مواجهة المنافسين مثل ChatGPT وGoogle Gemini.

يمثل تطبيق سيري الجديد تحولاً كبيراً في استراتيجية أبل، حيث سينتقل من مساعد صوتي بسيط إلى منصة دردشة ذكية متكاملة، مع تركيز قوي على التحكم في البيانات.

وإذا تم إطلاقه كما هو متوقع، فقد يشكل خطوة مهمة في إعادة تعريف تجربة المستخدم مع الذكاء الاصطناعي على أجهزة أبل. (إرم نيوز)

 
مواضيع ذات صلة
تقارير تقنية: Siri ستستخدم نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لتنفيذ الأوامر
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 19:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تُخطط لإطلاق تطبيقين جديدين لأجهزة iPhone وiPad وMac هذا العام
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 19:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
للسيطرة على اليورانيوم الإيراني.. تقرير يكشف ما تخطط له الادارة الاميركية
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 19:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريبات iOS 27.. أبل تطور تطبيقاً مستقلاً لمساعدها سيري
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 19:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

التحكم في

شركة أبل

الكشف عن

30 يوما

سيري ا

الويب

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:08 | 2026-05-18
Lebanon24
07:59 | 2026-05-18
Lebanon24
04:09 | 2026-05-18
Lebanon24
02:18 | 2026-05-18
Lebanon24
00:13 | 2026-05-18
Lebanon24
00:11 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24