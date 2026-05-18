تقارير: Apple تخطط لتحويل Siri إلى تطبيق مستقل

تتجه إلى إدخال تغيير جوهري على مساعدها الصوتي "سيري"، عبر تحويله إلى تطبيق مستقل ضمن نظامها البيئي، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراته الذكية وتقديم تجربة استخدام أكثر تطورًا.وتستعد الشركة لإطلاق نسخة جديدة كليًا من "سيري" ضمن تحديث iOS 27، المتوقع الكشف عنه خلال الأشهر المقبلة، وفق ما أفادت به تقارير تقنية حديثة.وبحسب تلك التقارير، فإن النسخة الجديدة ستتضمن إعادة تصميم شاملة لطريقة عمل المساعد الصوتي، بما يتيح استخدامه بشكل أكثر استقلالية عن النظام، مع تحسينات ملحوظة في الأداء والقدرات التفاعلية.كما ستولي "أبل" في التحديث المرتقب اهتمامًا أكبر بملف الخصوصية، إلى جانب منح المستخدمين خيارات أوسع للتحكم في بياناتهم، في إطار توجهها المستمر نحو تعزيز حماية المعلومات الشخصية.وفقاً للتقارير، لن يكون سيري مجرد مساعد صوتي تقليدي كما في السابق، بل سيعمل كتطبيق دردشة شبيه بتطبيقات الحديثة.وسيتيح للمستخدمين إجراء محادثات نصية وصوتية، والعودة إلى سجل المحادثات السابقة، بل وحتى رفع ملفات للحصول على إجابات أكثر دقة.كما سيتمكن سيري من تقديم إجابات مدعومة بالويب، مع عرض معلومات بشكل منسق يشبه المحادثات التفاعلية في تطبيقات الدردشة المتقدمة، ما يجعل التجربة أقرب إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المنافسة في السوق.حذف المحادثات تلقائياًأحد أبرز التحديثات في التطبيق الجديد هو إضافة خيار يسمح بحذف سجل المحادثات تلقائياً.وسيتمكن المستخدمون من اختيار مدة الاحتفاظ بالمحادثات، والتي تشمل عادة 3 خيارات هي حذف بعد 30 يوماً وحذف بعد سنة واحدة والاحتفاظ بالمحادثات بشكل دائم.وتشبه هذه الميزة إلى حد كبير إعدادات تطبيق الرسائل في أجهزة أبل، لكنها تُطبق لأول مرة داخل مساعد ذكي بهذا الشكل.وتهدف أبل من هذه الخطوة إلى تعزيز مفهوم الخصوصية، عبر منح المستخدمين سيطرة أكبر على بياناتهم، في ظل تزايد المخاوف حول كيفية استخدام بيانات الذكاء الاصطناعي وتخزينها.قيود خصوصية صارمةتشير التقارير أيضاً إلى أن النسخة الجديدة من سيري ستعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، قد تشمل نماذج من شركاء خارجيين، لكن مع تشغيلها عبر أنظمة أبل السحابية الخاصة لضمان حماية البيانات.ورغم هذه التحديثات الكبيرة، قد يتم إطلاق التطبيق في البداية بشكل نسخة تجريبية، ما يعكس أن أبل لا تزال تختبر هذا التحول الكبير في استراتيجية المساعد الذكي لديها.يأتي هذا التطوير في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتقديم مساعدات ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً وتفاعلاً.في هذا الإطار، تراهن أبل على أن الخصوصية ستكون عامل التميز الأساسي لسيري في مواجهة المنافسين مثل ChatGPT وGoogle Gemini.يمثل تطبيق سيري الجديد تحولاً كبيراً في استراتيجية أبل، حيث سينتقل من مساعد صوتي بسيط إلى منصة دردشة ذكية متكاملة، مع تركيز قوي على البيانات.وإذا تم إطلاقه كما هو متوقع، فقد يشكل خطوة مهمة في إعادة تعريف تجربة المستخدم مع الذكاء الاصطناعي على أجهزة أبل. (إرم نيوز)