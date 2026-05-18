تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"أندرويد" يستعد لميزة جديدة تسهّل إدارة مفاتيح المرور

Lebanon 24
18-05-2026 | 23:00
A-
A+
أندرويد يستعد لميزة جديدة تسهّل إدارة مفاتيح المرور
أندرويد يستعد لميزة جديدة تسهّل إدارة مفاتيح المرور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير تقنية حديثة أن خدمة Google Password Manager على نظام أندرويد تستعد لإضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استيراد وتصدير كلمات المرور (Passkeys)؛ مما يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل إدارة بيانات الدخول ونقلها بين الأجهزة والخدمات المختلفة بشكل أكثر مرونة وأماناً.

وتُعد مفاتيح المرور، تقنية بديلة لكلمات المرور التقليدية، تعتمد على مفاتيح تشفيرية زوجية، حيث يتم الاحتفاظ بالمفتاح الخاص على الجهاز نفسه، بينما يُستخدم المفتاح العام لدى الخدمات والمواقع لتسجيل الدخول بشكل آمن عبر وسائل تحقق بيومترية مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، بحسب موقع (GSMArena). 
Advertisement

وتبرز أهمية هذه الميزة في حال تغيير الهاتف أو فقدانه، إذ كان المستخدمون يواجهون صعوبة في نقل مفاتيح المرور إلى جهاز جديد. وهنا يأتي دور معيار “بروتوكول تبادل بيانات الاعتماد” (CXP)، الذي تطوره مؤسسة FIDO Alliance بهدف تسهيل عملية نقل المفاتيح بشكل آمن بين الأجهزة والمنصات.

وبحسب التقرير، فإن شركات مثل أبل وبعض مديري كلمات المرور مثل Bitwarden و1Password تدعم بالفعل هذا المعيار، ما يسمح بنقل مفاتيح المرور بسهولة بين الأجهزة.

ورغم أن "غوغل" من الجهات الداعمة لمعيار (CXP) فإن مدير كلمات المرور الخاص بها لم يقدّم حتى الآن دعمًا رسميًا لميزة نقل مفاتيح المرور. 

لكن باحثين في مجال أندرويد تمكنوا من تفعيل واجهة مخفية داخل التطبيق تشير إلى وجود دعم قريب لخاصيتي الاستيراد والتصدير، ما يعني أن البنية التقنية الأساسية أصبحت جاهزة تقريبًا. 

ومن المتوقع، في حال إطلاق الميزة رسميًا، أن يصبح نقل مفاتيح المرور بين الأجهزة على أندرويد أكثر سهولة، سواء عبر مدير كلمات المرور أو عبر تطبيقات أخرى تدعم المعيار مثل "سامسونغ باس".

 
مواضيع ذات صلة
تحديث جديد من "غوغل" يمهّد لنقل مفاتيح المرور بين الهواتف
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 07:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أدوات جديدة من غوغل لحماية الحسابات وتسهيل إدارة كلمات المرور
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 07:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة ذكية جديدة على أندرويد تثير الجدل!
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 07:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبل" تستعد لإطلاق ميزة جديدة في "App Store".. إليكم التفاصيل!
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 07:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24

بروتوكول

سامسونغ

الاستير

سامسون

سامسو

درويد

تيرا

دمين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:12 | 2026-05-18
Lebanon24
12:08 | 2026-05-18
Lebanon24
09:24 | 2026-05-18
Lebanon24
07:59 | 2026-05-18
Lebanon24
04:09 | 2026-05-18
Lebanon24
02:18 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24