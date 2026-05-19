المكونات الداخلية والشرائح المخفية تحدد الكفاءة الحقيقية لناقل البيانات

أكد خبراء التقنية أن التطابق الخارجي لكابلات الشحن ونقل البيانات يخفي تفاوتاً كبيراً في الأداء والكفاءة، موضحين أن الشهير يعد مجرد شكل للمنفذ وليس معياراً موحداً للسرعة.

ويعود هذا التباين إلى المكونات الداخلية مثل جودة العزل والشرائح المدمجة، مما يسبب ارتباكاً للمستخدمين الذين يقعون في فخ الأسلاك الرديئة التي لا تدعم الشحن الفائق أو نقل الملفات السريع.

وينصح المختصون بالتدقيق في مواصفات الكابل قبل الشراء، والاعتماد على الشركات الموثوقة التي تحمل شعارات السرعة الفائقة لضمان الأداء المطلوب.