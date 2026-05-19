لا تنخدع بالمواصفات… أخطاء تغيّر تجربتك مع التابلت

عند شراء جهاز لوحي جديد، يقع الكثير من المستخدمين في فخ الانبهار بالمواصفات القوية أو العلامات التجارية المعروفة، من دون تحديد احتياجاتهم الفعلية، ما قد يؤدي إلى اختيار جهاز لا يتناسب مع الاستخدام اليومي.

وتشير تقارير تقنية حديثة إلى وجود مجموعة من الأخطاء الشائعة التي تتكرر عند شراء الأجهزة اللوحية، وتؤثر بشكل مباشر على تجربة المستخدم لاحقاً.

ومن أبرز الأخطاء شراء جهاز بمواصفات عالية جداً لا يستفيد منها المستخدم فعلياً. فالأجهزة القوية موجهة بالأساس لمهام احترافية مثل المونتاج والتصميم، بينما يقتصر استخدام معظم الأشخاص على التصفح ومشاهدة الفيديو والدراسة، ما يعني دفع تكلفة إضافية دون فائدة حقيقية.

ويُعد نظام التشغيل عنصراً أساسياً في تجربة الاستخدام. فمثلاً، يوفر نظام iPadOS تكاملاً سلساً داخل منظومة Apple، بينما يمنح نظام المستخدمين مرونة أكبر وخيارات متنوعة من حيث الأسعار والأجهزة. تجاهل هذا العامل قد يؤدي إلى عدم توافق الجهاز مع احتياجات المستخدم أو التطبيقات المطلوبة.

حجم شاشة غير مناسب

اختيار حجم الشاشة يلعب دوراً مهماً في الراحة اليومية. فالشاشات الصغيرة قد تكون مناسبة للقراءة السريعة، لكنها أقل راحة للدراسة أو العمل، بينما الأجهزة الكبيرة قد تكون أقل عملية من حيث التنقل والحمل.

ويُعد التقليل من أهمية سعة التخزين خطأ شائعاً، إذ إن التطبيقات والملفات والصور تستهلك مساحة كبيرة مع الوقت. لذلك قد تصبح سعة 64 جيجابايت غير كافية سريعاً، ما يضطر المستخدم للاعتماد على التخزين السحابي أو حذف الملفات باستمرار.

تجاهل تكلفة الملحقات

كثيرون لا يحسبون حساب الإكسسوارات مثل القلم الذكي ولوحة المفاتيح والغطاء الواقي، رغم أنها قد تكون ضرورية لتحويل الجهاز اللوحي إلى أداة عمل متكاملة، ما يرفع التكلفة الإجمالية بشكل ملحوظ.

إن اختيار الجهاز اللوحي لا يعتمد على الشكل أو السعر فقط، بل على فهم دقيق لطبيعة الاستخدام والاحتياجات المستقبلية، ما يساعد على تجنب الإنفاق الزائد والحصول على تجربة أكثر كفاءة وراحة.