تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لا تنخدع بالمواصفات… أخطاء تغيّر تجربتك مع التابلت

Lebanon 24
19-05-2026 | 13:19
A-
A+
لا تنخدع بالمواصفات… أخطاء تغيّر تجربتك مع التابلت
لا تنخدع بالمواصفات… أخطاء تغيّر تجربتك مع التابلت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عند شراء جهاز لوحي جديد، يقع الكثير من المستخدمين في فخ الانبهار بالمواصفات القوية أو العلامات التجارية المعروفة، من دون تحديد احتياجاتهم الفعلية، ما قد يؤدي إلى اختيار جهاز لا يتناسب مع الاستخدام اليومي.

وتشير تقارير تقنية حديثة إلى وجود مجموعة من الأخطاء الشائعة التي تتكرر عند شراء الأجهزة اللوحية، وتؤثر بشكل مباشر على تجربة المستخدم لاحقاً.

ومن أبرز الأخطاء شراء جهاز بمواصفات عالية جداً لا يستفيد منها المستخدم فعلياً. فالأجهزة القوية موجهة بالأساس لمهام احترافية مثل المونتاج والتصميم، بينما يقتصر استخدام معظم الأشخاص على التصفح ومشاهدة الفيديو والدراسة، ما يعني دفع تكلفة إضافية دون فائدة حقيقية.

ويُعد نظام التشغيل عنصراً أساسياً في تجربة الاستخدام. فمثلاً، يوفر نظام iPadOS تكاملاً سلساً داخل منظومة Apple، بينما يمنح نظام android المستخدمين مرونة أكبر وخيارات متنوعة من حيث الأسعار والأجهزة. تجاهل هذا العامل قد يؤدي إلى عدم توافق الجهاز مع احتياجات المستخدم أو التطبيقات المطلوبة.

حجم شاشة غير مناسب

Advertisement

اختيار حجم الشاشة يلعب دوراً مهماً في الراحة اليومية. فالشاشات الصغيرة قد تكون مناسبة للقراءة السريعة، لكنها أقل راحة للدراسة أو العمل، بينما الأجهزة الكبيرة قد تكون أقل عملية من حيث التنقل والحمل.

ويُعد التقليل من أهمية سعة التخزين خطأ شائعاً، إذ إن التطبيقات والملفات والصور تستهلك مساحة كبيرة مع الوقت. لذلك قد تصبح سعة 64 جيجابايت غير كافية سريعاً، ما يضطر المستخدم للاعتماد على التخزين السحابي أو حذف الملفات باستمرار.

تجاهل تكلفة الملحقات

كثيرون لا يحسبون حساب الإكسسوارات مثل القلم الذكي ولوحة المفاتيح والغطاء الواقي، رغم أنها قد تكون ضرورية لتحويل الجهاز اللوحي إلى أداة عمل متكاملة، ما يرفع التكلفة الإجمالية بشكل ملحوظ.

إن اختيار الجهاز اللوحي لا يعتمد على الشكل أو السعر فقط، بل على فهم دقيق لطبيعة الاستخدام والاحتياجات المستقبلية، ما يساعد على تجنب الإنفاق الزائد والحصول على تجربة أكثر كفاءة وراحة.

مواضيع ذات صلة
أخطاء تجنبيها خلال جلسات الليزر وإلا..!
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"فاينانشال تايمز" عن الرئيس الألماني: الحرب على إيران غير قانونية وغير ضرورية وخطأ كارثي
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لتبدو بشرية… أداة تضيف أخطاء إلى نصوص الذكاء الاصطناعي!
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
5 أخطاء تؤثر على سرعة "الواي فاي".. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

android

المون

جمالي

العلا

الحص

بيرة

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:16 | 2026-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-19
Lebanon24
10:20 | 2026-05-19
Lebanon24
07:16 | 2026-05-19
Lebanon24
04:57 | 2026-05-19
Lebanon24
03:30 | 2026-05-19
Lebanon24
00:22 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24