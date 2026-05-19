لم يعد مجرد مترجم… Google Translate يكشف عن خصائص جديدة

لم يعد تطبيق يقتصر على ترجمة النصوص البسيطة، بل تطوّر ليصبح أداة ذكية شاملة تساعد المستخدمين على التواصل بين مختلف اللغات والثقافات، ويعتمد عليه ملايين الأشخاص يومياً حول العالم.

ومع مرور عقدين على إطلاقه، أصبح التطبيق منصة متكاملة تضم تقنيات متقدمة تسهّل السفر والتعلّم والتواصل الفوري.

الترجمة عبر الكاميرا

يتيح التطبيق إمكانية ترجمة النصوص فورياً باستخدام الكاميرا، حيث يمكن توجيه الهاتف نحو أي لوحة أو قائمة أو نص مطبوع، ليتم التعرف عليه وترجمته مباشرة عبر تقنيات Google Lens، ما يجعل تجربة التنقل والسفر أكثر سهولة.

المحادثات الفورية بين اللغات

يوفّر Google Translate ميزة المحادثة المباشرة، حيث يمكن لشخصين يتحدثان لغتين مختلفتين التواصل بشكل لحظي عبر ترجمة الكلام تلقائياً دون تدخل يدوي.

الاستخدام دون اتصال بالإنترنت

من أبرز المزايا أيضاً إمكانية تحميل اللغات مسبقاً، ما يسمح باستخدام التطبيق في الترجمة حتى دون وجود اتصال بالإنترنت، وهو ما يفيد بشكل خاص أثناء السفر.

تحسين النطق وتعلّم اللغات

يوفر التطبيق خاصية الاستماع إلى نطق الكلمات والجمل باللهجة الأصلية، مما يساعد المستخدمين على تحسين مهاراتهم اللغوية وتعلّم طريقة النطق الصحيحة.

التدريب التفاعلي على المحادثة

أضافت وضعاً تعليمياً يتيح ممارسة اللغة عبر سيناريوهات واقعية مثل السفر أو التسوق، بهدف تطوير مهارات المحادثة بشكل تدريجي وتفاعلي.

ترجمة النصوص الطويلة

يدعم التطبيق أيضاً تحويل الكلام المستمر إلى نص مترجم بشكل فوري، ما يجعله مفيداً في المحاضرات والمحتوى الصوتي ، مع إمكانية حفظ النتائج لاحقاً.

ترجمة فورية متقدمة

أصبح Google Translate في إصداراته الحديثة يقدم ترجمة شبه فورية في الوقت الحقيقي، مع تحسينات كبيرة في السرعة والدقة، ليقترب أكثر من مفهوم المترجم الذكي الشامل.