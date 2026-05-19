تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لم يعد مجرد مترجم… Google Translate يكشف عن خصائص جديدة

Lebanon 24
19-05-2026 | 16:00
A-
A+
لم يعد مجرد مترجم… Google Translate يكشف عن خصائص جديدة
لم يعد مجرد مترجم… Google Translate يكشف عن خصائص جديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لم يعد تطبيق google translate يقتصر على ترجمة النصوص البسيطة، بل تطوّر ليصبح أداة ذكية شاملة تساعد المستخدمين على التواصل بين مختلف اللغات والثقافات، ويعتمد عليه ملايين الأشخاص يومياً حول العالم.

ومع مرور عقدين على إطلاقه، أصبح التطبيق منصة متكاملة تضم تقنيات متقدمة تسهّل السفر والتعلّم والتواصل الفوري.

الترجمة عبر الكاميرا

 
Advertisement

يتيح التطبيق إمكانية ترجمة النصوص فورياً باستخدام الكاميرا، حيث يمكن توجيه الهاتف نحو أي لوحة أو قائمة أو نص مطبوع، ليتم التعرف عليه وترجمته مباشرة عبر تقنيات Google Lens، ما يجعل تجربة التنقل والسفر أكثر سهولة.

المحادثات الفورية بين اللغات

 

يوفّر Google Translate ميزة المحادثة المباشرة، حيث يمكن لشخصين يتحدثان لغتين مختلفتين التواصل بشكل لحظي عبر ترجمة الكلام تلقائياً دون تدخل يدوي.

الاستخدام دون اتصال بالإنترنت

 

من أبرز المزايا أيضاً إمكانية تحميل اللغات مسبقاً، ما يسمح باستخدام التطبيق في الترجمة حتى دون وجود اتصال بالإنترنت، وهو ما يفيد بشكل خاص أثناء السفر.

تحسين النطق وتعلّم اللغات

 

يوفر التطبيق خاصية الاستماع إلى نطق الكلمات والجمل باللهجة الأصلية، مما يساعد المستخدمين على تحسين مهاراتهم اللغوية وتعلّم طريقة النطق الصحيحة.

التدريب التفاعلي على المحادثة

 

أضافت غوغل وضعاً تعليمياً يتيح ممارسة اللغة عبر سيناريوهات واقعية مثل السفر أو التسوق، بهدف تطوير مهارات المحادثة بشكل تدريجي وتفاعلي.

ترجمة النصوص الطويلة

 

يدعم التطبيق أيضاً تحويل الكلام المستمر إلى نص مترجم بشكل فوري، ما يجعله مفيداً في المحاضرات والمحتوى الصوتي الطويل، مع إمكانية حفظ النتائج لاحقاً.

ترجمة فورية متقدمة

 

أصبح Google Translate في إصداراته الحديثة يقدم ترجمة شبه فورية في الوقت الحقيقي، مع تحسينات كبيرة في السرعة والدقة، ليقترب أكثر من مفهوم المترجم الذكي الشامل.

 
 
مواضيع ذات صلة
القمر لم يعد مجرد محطة.. ناسا تُخطط لخطوة جديدة هذا ما ستفعله
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إذا لم يحدد ترامب هدفاً أو إنذاراً نهائياً فهذا لم يعد مجرد وقف إطلاق نار بل إنهاء للحرب من دون اتفاق
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيران لم تعد مجرد جبهة بل هي قلب "دائرة الشر"
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" عن الاستفزازات: لم يعد مقبولًا ما يصدر عن بعض وسائل الإعلام والإعلاميين
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24

google translate

حسين ال

الطويل

إنترنت

الشام

كاني

بيرة

دمين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:19 | 2026-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:16 | 2026-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
13:19 | 2026-05-19
Lebanon24
10:20 | 2026-05-19
Lebanon24
07:16 | 2026-05-19
Lebanon24
04:57 | 2026-05-19
Lebanon24
03:30 | 2026-05-19
Lebanon24
00:22 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24