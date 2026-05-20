قرار من "أبل" ينهي حقبة كاملة.. أجهزة "ماك" الشهيرة خارج الخدمة قريباً!

تستعد شركة "أبل" للكشف عن نظام التشغيل الجديد "macOS 27" خلال "WWDC 2026" في الثامن من حزيران المقبل. ويحمل التحديث أكبر نقلة نوعية في تاريخ أجهزة "ماك" بدعم واسع للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديث واجهة الاستخدام "Liquid Glass" لتدعم تقنيات اللمس.ويأتي المساعد الصوتي "سيري" بحلة جديدة تعتمد على نموذج "Gemini" من ، مما يمنحه قدرة أكبر على فهم الأوامر المركبة والمحادثات الطبيعية لمنافسة الروبوتات الحديثة. كما سيقدم النظام أدوات ذكية لتحرير الصور والنصوص، ومزايا متطورة في تطبيقات " " والبريد والتقويم، مع إمكانية دمج نماذج خارجية مثل "Claude".وعلى صعيد العتاد، سيضع التحديث حداً رسمياً لدعم أجهزة "ماك" المزودة بمعالجات " "، ليقتصر تشغيله حصرياً على الأجهزة العاملة بمعالجات "أبل سيليكون" من فئة "M1" وما بعدها.