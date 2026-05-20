تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

دراسة تقنية: الشحن السلكي أسرع وأكثر كفاءة من اللاسلكي

Lebanon 24
20-05-2026 | 15:12
A-
A+

دراسة تقنية: الشحن السلكي أسرع وأكثر كفاءة من اللاسلكي
دراسة تقنية: الشحن السلكي أسرع وأكثر كفاءة من اللاسلكي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتم تداول أسئلة كثيرة بين مستخدمي  الهواتف الذكية حول إمكانية شحن الجهاز باستخدام الكابل والشاحن اللاسلكي في الوقت نفسه بهدف تسريع عملية الشحن، أو تقليل وقت الانتظار. 

في هذا السياق كشف تقرير تقني حديث، أن الإجابة ليست كما يتوقعها البعض، إذ إن الهواتف الحديثة لا تسمح، فعليًا، بالاستفادة من الطريقتين معًا.

تعمل الهواتف الذكية عبر نظام إدارة طاقة داخلي متطور يحدد مصدر الطاقة الأكثر كفاءة. فعند توصيل الهاتف بكابل USB ووضعه في الوقت نفسه على شاحن لاسلكي، يقوم الجهاز تلقائيًا باختيار الشحن السلكي، وإيقاف أو تجاهل الشحن اللاسلكي. 
Advertisement

ويعود ذلك إلى أن الشحن السلكي أسرع وأكثر كفاءة، لذلك يتم إعطاؤه الأولوية دائمًا. كما أن دوائر الطاقة في الهاتف مصممة لتجنب تضارب مصادر الطاقة، ومنع حدوث أعطال محتملة.

حرارة إضافية
يشير الخبراء إلى أن الجمع بين  الشحن السلكي واللاسلكي قد يؤدي إلى توليد حرارة إضافية داخل الجهاز، وهو أمر غير مرغوب فيه. فالحرارة الزائدة تعد أحد أهم العوامل التي تؤثر على عمر البطارية وجودتها على المدى الطويل. لهذا السبب، تقوم الشركات المصنعة ببرمجة الهواتف بحيث تمنع هذا النوع من الاستخدام المزدوج لحماية البطارية والمكونات الداخلية.

لكل طريقة استخداماتها
رغم عدم إمكانية الشحن المزدوج فعليًا، إلا أن لكل طريقة استخداماتها الخاصة. فالشحن السلكي مناسب للسرعة عندما تحتاج إلى شحن سريع، بينما يوفر الشحن اللاسلكي راحة أكبر وسهولة في الاستخدام، خاصة أثناء العمل أو النوم. وبعض المستخدمين يعتمدون على الشاحن اللاسلكي لتشغيل الهاتف بشكل مستمر على المكتب، بينما يستخدمون الكابل عند الحاجة إلى شحن سريع.

الجمع بين الطريقتين
حتى لو افترضنا أن الهاتف يسمح باستخدام الطريقتين، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة حرارة الجهاز، وضغط إضافي على البطارية، وانخفاض كفاءة الشحن، واحتمال تقليل عمر البطارية على المدى الطويل. ولهذا يتم تجنّب هذا السيناريو في التصاميم الحديثة.

في الخلاصة
إن شحن الهاتف عبر الكابل والشاحن اللاسلكي في نفس الوقت غير ممكن عمليًا في معظم الهواتف الحديثة، حيث يقوم الجهاز تلقائيًا باختيار الشحن السلكي، وإيقاف اللاسلكي.

والهدف من ذلك هو حماية البطارية، وتجنب ارتفاع الحرارة، وليس مجرد قيود تقنية عشوائية. وبذلك، يظل الخيار الأفضل هو استخدام كل طريقة بحسب الحاجة، الشحن السلكي للسرعة، واللاسلكي للراحة.
مواضيع ذات صلة
الصين تُطور تقنية لشحن الطائرات المسيّرة لاسلكياً
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 01:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لو لم أقتل سليماني لكانت إيران اليوم دولة أكثر تنظيما وكفاءة
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 01:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتصاد اليابان يسجل نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأول
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 01:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: من المهم استعادة السلام والاستقرار في مالي في أسرع وقت ممكن
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 01:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24

السينا

وليد ح

الطويل

كاني

دمين

تيار

الهد

بالا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2026-05-20
Lebanon24
10:04 | 2026-05-20
Lebanon24
07:41 | 2026-05-20
Lebanon24
05:42 | 2026-05-20
Lebanon24
04:50 | 2026-05-20
Lebanon24
03:19 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24