تكنولوجيا وعلوم
بسعر منافس جداً.. هاتف جديد في الأسواق بمواصفات عملية
Lebanon 24
21-05-2026
|
00:37
أطلقت itel هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل متين ومواصفات عملية، وسيطرح قريبا بسعر منافس.
وحصل هاتف itel A100 Pro على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ما يجعله مناسبا لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.
وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (720/1612) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 269 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 400 nits.
ويعمل الجهاز بنظام
android
15 (Go edition) مع واجهات itel OS 15، ومعالج Unisoc T7100، ومعالج رسوميات PowerVR GE8322، وذواكر وصول عشوائي 3/4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وأتت كاميرته الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.
وحصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 10 واط، وستطرحه itel بأسعار منافسة تبدأ من 80
يورو
تقريبا.(روسيا اليوم)
