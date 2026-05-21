بسعر منافس جداً.. هاتف جديد في الأسواق بمواصفات عملية

أطلقت itel هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل متين ومواصفات عملية، وسيطرح قريبا بسعر منافس.وحصل هاتف itel A100 Pro على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ما يجعله مناسبا لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (720/1612) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 269 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 400 nits.ويعمل الجهاز بنظام 15 (Go edition) مع واجهات itel OS 15، ومعالج Unisoc T7100، ومعالج رسوميات PowerVR GE8322، وذواكر وصول عشوائي 3/4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.وأتت كاميرته الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.وحصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 10 واط، وستطرحه itel بأسعار منافسة تبدأ من 80 تقريبا.(روسيا اليوم)