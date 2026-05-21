سبيس إكس تكشف خططاً لتسريع وتيرة الإطلاقات الفضائية

قال بيدفورد، ، اليوم الخميس، إن شركة " " تسعى إلى تنفيذ 10 آلاف عملية إطلاق سنويا في غضون 5 سنوات.وأضاف بيدفورد أنه التقى جوين شوتويل رئيسة شركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير ، مشيرًا إلى أنها أطلعته على الهدف الجريء للشركة.وأضاف: "أخبرتني شوتويل برؤية سبيس إكس الخمسية للوصول إلى عشرة آلاف عملية إطلاق سنوياً"، وفق ما أوردته " ".وقال بيدفورد، في أحد المنتديات، إنه لا يعتقد أن الاتحادية هي العائق الذي يحد من زيادة عمليات الإطلاق في الوقت الحالي، مضيفاً: "لا أعتقد أننا اليوم العامل المقيد".