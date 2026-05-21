آبل تدخل سباق الهواتف القابلة للطي.. iPhone Ultra Fold قيد التطوير

كشفت تقارير تقنية حديثة، أن تعمل على تطوير هاتفها القابل للطي الجديد Ultra Fold، في خطوة قد تمثل دخولًا رسميًّا وقويًّا إلى سوق الهواتف القابلة للطي الذي يشهد منافسة متزايدة خلال السنوات الأخيرة.ووفقًا للتسريبات، فإن الجهاز الجديد سيجمع بين مزايا هاتف الآيفون وجهاز الآيباد ضمن تصميم واحد متعدد الاستخدامات.بحسب المعلومات المتداولة، سيأتي الهاتف بتصميم قابل للطي على شكل كتاب، مع شاشة خارجية بقياس 5.3 بوصة للاستخدام السريع، إلى جانب شاشة داخلية كبيرة تصل إلى 7.8 بوصة تمنح المستخدم تجربة أقرب إلى الأجهزة اللوحية؛ ما يجعل الجهاز مناسبًا لمشاهدة المحتوى والعمل المتعدد المهام والألعاب.كما تشير التقارير إلى أن أبل نجحت في تقليل أثر الطي في الشاشة الداخلية بشكل ملحوظ، وهي إحدى أبرز المشكلات التي واجهت الأجهزة القابلة للطي في السنوات الماضية. وسيعتمد الهاتف على إطار مصنوع من التيتانيوم لتوفير متانة أكبر مع الحفاظ على خفة الوزن وسُمك نحيف.كاميرات بدقة عاليةومن المتوقع أن يضم iPhone Ultra Fold نظام تصوير خلفي مزدوج بدقة 48 ميغابكسل لكل عدسة، يشمل كاميرا رئيسية وأخرى واسعة الزاوية، مع الاستغناء عن عدسة التقريب للحفاظ على نحافة الجهاز.كما سيحتوي الهاتف على كاميرتين أماميتين مخصصتين للشاشتين الداخلية والخارجية لتسهيل مكالمات الفيديو والتقاط الصور الذاتية.أداء قوي ونظام ذكيسيعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 27، مع مزايا جديدة لدعم تعدد المهام وتشغيل أكثر من تطبيق في الوقت نفسه، مستفيدًا من المساحة الكبيرة للشاشة الداخلية. كما سيعتمد الجهاز على معالج A20 Pro المطور بتقنية 2 ، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت؛ ما يمنحه قدرة عالية على تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة بكفاءة كبيرة.عودة Touch IDوفي خطوة لافتة، تعتزم أبل إعادة ميزة Touch ID عبر زر التشغيل بدلًا من الاعتماد على Face ID، لتوفير خيار أمان مختلف للمستخدمين.أما من ناحية السعر، فتشير التوقعات إلى أن الهاتف سيبدأ من نحو 2000 ، ليصبح من أغلى هواتف آيفون على الإطلاق.ويرى مراقبون أن الهاتف الجديد قد يشكل بداية مرحلة جديدة في إستراتيجية أبل التقنية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الأجهزة القابلة للطي وتوجه الشركات الكبرى إلى تطوير أجهزة هجينة تجمع بين الهواتف والأجهزة اللوحية.