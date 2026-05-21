ميتا تعزز مساعدها الذكي بميزات تفاعلية أكثر تطوراً

أطلقت تحديثات جديدة على تطبيق مدعومة بنموذج Muse Spark، بهدف تحسين تجربة المستخدم وجعل التفاعل مع المساعد أكثر ذكاءً.وتشهد منصة Meta AI تطورًا ملحوظًا بعد إدخال تحسينات جديدة تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم Muse Spark، الذي تسعى الشركة من خلاله إلى تعزيز قدرات مساعدها الذكي وتوسيع نطاق استخدامه عبر مختلف خدماتها.وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شركة Meta لتطوير تجربة أكثر تفاعلية وذكاءً للمستخدمين على تطبيقها الرسمي ومختلف منصاتها الرقمية.تفاعل فوريمن أبرز الإضافات الجديدة في تطبيق Meta AI هو تحسين تجربة المحادثة الصوتية، حيث أصبح المساعد قادرًا على التفاعل بطريقة أكثر طبيعية ومرونة.ويمكن للمستخدم مقاطعة المساعد أثناء الحديث أو تغيير الموضوع أو حتى التبديل بين اللغات بسلاسة دون الحاجة لإعادة بدء المحادثة.كما يستطيع النظام توليد صور واقتراحات مباشرة أثناء الحوار، مع إمكانية الوصول إلى محتوى من خدمات مثل Reels والخرائط وغيرها أثناء التفاعل الصوتي.ذكاء مباشرتعمل ميتا أيضًا على دمج ميزة الذكاء المباشر داخل التطبيق، وهي ميزة كانت متوفرة سابقًا في الذكية.وتتيح هذه التقنية للمستخدم توجيه الكاميرا نحو أي عنصر في العالم الحقيقي وطرح أسئلة حوله مباشرة، سواء كان معلمًا سياحيًا أو شيئًا يحتاج إلى شرح أو تحديد.وهذه الخاصية تمثل خطوة مهمة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية بشكل أكثر عملية، حيث يصبح التطبيق قادرًا على رؤية ما يراه المستخدم وتقديم إجابات فورية بناءً على ذلك.توسع الذكاء الاصطناعيلا يقتصر التطوير على تطبيق Meta AI فقط، بل يمتد ليشمل دمج نموذج Muse Spark في خدمات ميتا المختلفة مثل ، إنستغرام، ، ، وحتى منصةThreads .ويجري حاليًا اختبار ميزات جديدة مثل الدردشة الجانبية داخل المحادثات الجماعية، وإمكانية مناداة المساعد الذكي داخل المنشورات للحصول على إجابات مباشرة.تنفيذ مهام معقدةتعكس هذه التحديثات توجه ميتا نحو بناء مساعد ذكي شامل يعمل عبر جميع تطبيقاتها، ويعتمد على قدرات متعددة مثل فهم الصور، الصوت، والنصوص في وقت واحد.كما تشير الشركة إلى أن نموذج Muse Spark يمثل الأساس لمرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي على تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا وتفاعلية.وتؤكد ميتا أن هذه التطويرات تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا طبيعيًا من تجربة المستخدم اليومية، وليس مجرد أداة منفصلة للإجابة على الأسئلة.