تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Vivo تعلن عن أفضل حواسبها اللوحية

Lebanon 24
21-05-2026 | 10:25
A-
A+
Vivo تعلن عن أفضل حواسبها اللوحية
Vivo تعلن عن أفضل حواسبها اللوحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت vivo عن حاسبها الجديد المنافس لأفضل حواسب أندرويد اللوحية المطروحة حاليا.
 
حصل حاسب iQOO Pad6 Pro على هيكل مصنوع من الألمنيوم الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (297/199.8/6.2) ملم، وزنه 663 غ، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكاتبة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2512/3840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها تعادل 348 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل على 1200 nits. 
Advertisement
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات FHD.

زوّدته Vivo بثمانية مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية bluetooth 5.4، وبطارية بسعة 13000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، وتؤمن هذه البطارية ميزة الشحن العكسي للهواتف والأجهزة الذكية المحمولة باستطاعة 5 واط. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
Honor تعلن عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في روسيا.. هواوي تطرح أحد أفضل الحواسب اللوحية الصغيرة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
Acer تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الأجهزة اللوحية خيار عملي للمهام الخفيفة.. والحواسيب للمحترفين
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 00:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

bluetooth

تعلن عن

نانومتر

روسيا

ابيكس

سوميا

درويد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:43 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:00 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:26 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-05-21
Lebanon24
16:00 | 2026-05-21
Lebanon24
14:45 | 2026-05-21
Lebanon24
12:49 | 2026-05-21
Lebanon24
07:18 | 2026-05-21
Lebanon24
04:16 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24