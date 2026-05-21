|
تكنولوجيا وعلوم
Vivo تعلن عن أفضل حواسبها اللوحية
Lebanon 24
21-05-2026
|
10:25
أعلنت vivo عن حاسبها الجديد المنافس لأفضل حواسب أندرويد اللوحية المطروحة حاليا.
حصل حاسب iQOO Pad6 Pro على هيكل مصنوع من الألمنيوم الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (297/199.8/6.2) ملم، وزنه 663 غ، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكاتبة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2512/3840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها تعادل 348 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل على 1200 nits.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات FHD.
زوّدته Vivo بثمانية مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية
bluetooth
5.4، وبطارية بسعة 13000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، وتؤمن هذه البطارية ميزة الشحن العكسي للهواتف والأجهزة الذكية المحمولة باستطاعة 5 واط. (روسيا اليوم)
