شكاوى أوروبية ضد منصات عالمية بسبب إعلانات احتيال

واجهت شركات ألفابت (Google) التابعة لـ Alphabet وMeta Platforms وTikTok شكاوى من مجموعات حماية المستهلك في ، يوم الخميس، بسبب اتهامات بعدم توفير الحماية الكافية للمستخدمين من عمليات الاحتيال المالي عبر منصاتها، ما قد يعرّضها لغرامات تنظيمية.

وقالت المنظمة الأوروبية للمستهلكين (BEUC) و29 من أعضائها في 27 دولة أوروبية إن هذه الشكاوى قُدمت إلى والهيئات التنظيمية الوطنية، استناداً إلى قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يُلزم المنصات الكبرى بمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.

وصرّح ، أغوستين رينا، أن “ميتا وتيك توك وغوغل لا تزيل الإعلانات الاحتيالية بشكل استباقي، كما أنها لا تتعامل بجدية عند الإبلاغ عنها”، محذراً من أن استمرار هذه الإعلانات قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للمستخدمين في .

في المقابل، رفضت الشركات الثلاث هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تتخذ إجراءات واسعة لحماية المستخدمين.

وقالت إنها تحظر أكثر من 99% من الإعلانات المخالفة قبل نشرها، بينما أوضحت ميتا أنها أزالت أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي خلال العام الماضي، 92% منها قبل الإبلاغ عنها. أما تيك توك فأكدت أنها تعمل باستمرار على مكافحة الاحتيال، معتبرة أن هذه المشكلة “تحدٍ على مستوى القطاع بأكمله”.

من جانبها، قالت مجموعات المستهلكين إنها رصدت نحو 900 إعلان مشبوه بين ديسمبر ومارس، لكن المنصات لم تحذف سوى 27% منها، بينما تم تجاهل أو رفض 52% من البلاغات.

ودعت هذه المجموعات الجهات التنظيمية إلى فتح تحقيق في مدى الشركات بالقوانين، مع إمكانية فرض غرامات قد تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة المخالفة.