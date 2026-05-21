ميزة جديدة من "واتساب" تساعد المستخدمين على توفير المساحة

أطلق تطبيق WhatsApp ميزة جديدة ضمن تحديثه التجريبي لنظام أندرويد 2.26.19.4، تتيح للمستخدمين إدارة مساحة التخزين داخل القنوات بشكل أكثر سهولة، من خلال فرز الوسائط حسب الفئات قبل حذف الملفات غير الضرورية.

ويواصل التطبيق تطوير أدواته الخاصة بإدارة التخزين، إذ بات بإمكان المستخدمين الوصول إلى قسم «إدارة التخزين» داخل الإعدادات للحصول على نظرة تفصيلية حول المساحة المستخدمة، إلى جانب اقتراحات ذكية تساعد على توفير مساحة إضافية.

ومن بين هذه الاقتراحات، إمكانية تفعيل الرسائل المختفية لتقليل تراكم الصور والفيديوهات تلقائياً ، بالإضافة إلى حذف حزم اللغات غير المستخدمة التي قد تستهلك مساحة دون فائدة فعلية.

كما يعرض التطبيق قائمة بالمحادثات والمجموعات والقنوات الأكثر استهلاكاً للتخزين، مع إمكانية فرزها بحسب الحجم أو تصفيتها لعرض القنوات أو الدردشات فقط.

ويعمل «واتساب» أيضاً على تطوير مزايا إضافية مستقبلاً، تشمل أدوات مخصصة لإدارة تحديثات الحالة، عبر إضافة فلاتر تساعد المستخدمين على استعراض الحالات القديمة أو غير الضرورية وحذفها بسرعة لتحرير مساحة التخزين.

وحسب التقارير، فإن هذه الميزات لا تزال قيد الاختبار، على أن يتم طرحها تدريجياً للمستخدمين في تحديثات لاحقة بعد انتهاء مرحلة التطوير.