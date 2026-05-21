تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "واتساب" تساعد المستخدمين على توفير المساحة

Lebanon 24
21-05-2026 | 16:30
A-
A+
ميزة جديدة من واتساب تساعد المستخدمين على توفير المساحة
ميزة جديدة من واتساب تساعد المستخدمين على توفير المساحة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أطلق تطبيق WhatsApp ميزة جديدة ضمن تحديثه التجريبي لنظام أندرويد 2.26.19.4، تتيح للمستخدمين إدارة مساحة التخزين داخل القنوات بشكل أكثر سهولة، من خلال فرز الوسائط حسب الفئات قبل حذف الملفات غير الضرورية.

ويواصل التطبيق تطوير أدواته الخاصة بإدارة التخزين، إذ بات بإمكان المستخدمين الوصول إلى قسم «إدارة التخزين» داخل الإعدادات للحصول على نظرة تفصيلية حول المساحة المستخدمة، إلى جانب اقتراحات ذكية تساعد على توفير مساحة إضافية.

ومن بين هذه الاقتراحات، إمكانية تفعيل الرسائل المختفية لتقليل تراكم الصور والفيديوهات تلقائياً مع مرور الوقت، بالإضافة إلى حذف حزم اللغات غير المستخدمة التي قد تستهلك مساحة دون فائدة فعلية.

كما يعرض التطبيق قائمة بالمحادثات والمجموعات والقنوات الأكثر استهلاكاً للتخزين، مع إمكانية فرزها بحسب الحجم أو تصفيتها لعرض القنوات أو الدردشات فقط.

ويعمل «واتساب» أيضاً على تطوير مزايا إضافية مستقبلاً، تشمل أدوات مخصصة لإدارة تحديثات الحالة، عبر إضافة فلاتر تساعد المستخدمين على استعراض الحالات القديمة أو غير الضرورية وحذفها بسرعة لتحرير مساحة التخزين.

وحسب التقارير، فإن هذه الميزات لا تزال قيد الاختبار، على أن يتم طرحها تدريجياً للمستخدمين في تحديثات لاحقة بعد انتهاء مرحلة التطوير.

Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
لمزيد من الخصوصية...واتساب يطلق ميزة اسم المستخدم
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 03:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 03:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعاً لعائق اللغة.. "واتساب" يطلق ميزة الترجمة التلقائية لمستخدمي "آيفون"
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 03:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب...يختبر ميزة جديدة لحذف الرسائل فور قراءتها
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 03:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24

مع مرور الوقت

مين الو

واتساب

درويد

كاني

دمين

assi

صفية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:43 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:00 | 2026-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-21
Lebanon24
14:45 | 2026-05-21
Lebanon24
12:49 | 2026-05-21
Lebanon24
10:25 | 2026-05-21
Lebanon24
07:18 | 2026-05-21
Lebanon24
04:16 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24