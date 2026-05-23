تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أجهزة آيفون التي تعمل بنظام "iOS 26" تواجه مشكلة!

Lebanon 24
23-05-2026 | 04:00
A-
A+
أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 26 تواجه مشكلة!
أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 26 تواجه مشكلة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُعاني أجهزة آيفون التي تعمل بنظام "iOS 26"من موجة واسعة من الشكاوى بسبب مشاكل متكررة في لوحة المفاتيح الافتراضية.
Advertisement

وأبلغ عدد كبير من المستخدمين عن أخطاء في الكتابة، وتأخر في الاستجابة، وأحيانًا فقدان بعض الأحرف أثناء الاستخدام. وهذه المشكلات أثّرت بشكل مباشر على تجربة الاستخدام اليومية التي تعتمد بشكل كبير على الكتابة السريعة في الرسائل والبريد والتطبيقات المختلفة.

وبحسب تقارير تقنية وملاحظات مستخدمين، فإن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم تسجيل بعض اللمسات على المفاتيح بشكل صحيح، رغم ظهور الضغط بصريًا على الشاشة.

وهذا يؤدي إلى كتابة كلمات ناقصة أو غير صحيحة، ما يسبب ارتباكًا أثناء المحادثات أو كتابة النصوص الطويلة. كما اشتكى البعض من تأخر بسيط بين الضغط وظهور الحرف على الشاشة، ما يجعل الكتابة السريعة غير دقيقة.

ولم تتوقف المشكلة عند حدود إدخال الأحرف فقط، بل امتدت لتؤثر على ميزة التصحيح التلقائي Auto-Correction، حيث يؤدي فقدان الأحرف أو تسجيلها بشكل خاطئ إلى اقتراح كلمات غير مناسبة أو تحويل النص إلى صياغات غير مقصودة.

وهذا جعل تجربة الكتابة أقل سلاسة مقارنة بالإصدارات السابقة من النظام.

محاولات الإصلاح
ومع إطلاق تحديثات فرعية مثل "iOS 26.4"، أشارت أبل إلى أنها قامت بتحسين دقة لوحة المفاتيح عند الكتابة السريعة، في محاولة لمعالجة مشكلة فقدان الأحرف.

ورغم ذلك، لا تزال بعض التقارير تشير إلى أن المستخدمين بحاجة إلى تنفيذ خطوات إضافية بعد التحديث، مثل إعادة ضبط قاموس لوحة المفاتيح، من أجل تحسين الأداء بشكل كامل.

خطوات لحل المشكلة
ينصح بعض الخبراء المستخدمين بتجربة إعادة ضبط إعدادات لوحة المفاتيح عبر مسار إعدادات النظام، حيث يؤدي ذلك إلى حذف بيانات التعلم السابقة وإعادة بناء نظام التنبؤ بالكلمات من الصفر.

ورغم أن هذا الإجراء قد يقلل من دقة الاقتراحات في البداية، إلا أنه يساعد على تحسين الأداء تدريجيًا مع الاستخدام.

مواضيع ذات صلة
مدير وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه مشكلة اقتصادية "خطيرة للغاية"
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 12:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مشكلة قد تواجه مالكي الأراضي في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 12:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: المشكلة الوحيدة التي تواجهها تل أبيب هي حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 12:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تخطط لتحديثات موسعة في نظام تشغيل "آيفون"
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 12:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24

أجهزة آيفون

حسين ال

الطويل

تابت

دمين

ساسي

حيان

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:46 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:38 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:48 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2026-05-23
Lebanon24
01:00 | 2026-05-23
Lebanon24
23:00 | 2026-05-22
Lebanon24
16:00 | 2026-05-22
Lebanon24
13:46 | 2026-05-22
Lebanon24
10:25 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24