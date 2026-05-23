أجهزة آيفون التي تعمل بنظام "iOS 26" تواجه مشكلة!

تُعاني التي تعمل بنظام "iOS 26"من موجة واسعة من الشكاوى بسبب مشاكل متكررة في لوحة المفاتيح الافتراضية.وأبلغ عدد كبير من المستخدمين عن أخطاء في الكتابة، وتأخر في الاستجابة، وأحيانًا فقدان بعض الأحرف أثناء الاستخدام. وهذه المشكلات أثّرت بشكل مباشر على تجربة الاستخدام اليومية التي تعتمد بشكل كبير على الكتابة السريعة في الرسائل والبريد والتطبيقات المختلفة.وبحسب تقارير تقنية وملاحظات مستخدمين، فإن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم تسجيل بعض اللمسات على المفاتيح بشكل صحيح، رغم ظهور الضغط بصريًا على الشاشة.وهذا يؤدي إلى كتابة كلمات ناقصة أو غير صحيحة، ما يسبب ارتباكًا أثناء المحادثات أو كتابة النصوص الطويلة. كما اشتكى البعض من تأخر بسيط بين الضغط وظهور الحرف على الشاشة، ما يجعل الكتابة السريعة غير دقيقة.ولم تتوقف المشكلة عند حدود إدخال الأحرف فقط، بل امتدت لتؤثر على ميزة التصحيح التلقائي Auto-Correction، حيث يؤدي فقدان الأحرف أو تسجيلها بشكل خاطئ إلى اقتراح كلمات غير مناسبة أو تحويل النص إلى صياغات غير مقصودة.وهذا جعل تجربة الكتابة أقل سلاسة مقارنة بالإصدارات السابقة من النظام.محاولات الإصلاحومع إطلاق تحديثات فرعية مثل "iOS 26.4"، أشارت أبل إلى أنها قامت بتحسين دقة لوحة المفاتيح عند الكتابة السريعة، في محاولة لمعالجة مشكلة فقدان الأحرف.ورغم ذلك، لا تزال بعض التقارير تشير إلى أن المستخدمين بحاجة إلى تنفيذ خطوات إضافية بعد التحديث، مثل إعادة ضبط قاموس لوحة المفاتيح، من أجل تحسين الأداء بشكل كامل.خطوات لحل المشكلةينصح بعض الخبراء المستخدمين بتجربة إعادة ضبط إعدادات لوحة المفاتيح عبر مسار إعدادات النظام، حيث يؤدي ذلك إلى حذف بيانات التعلم السابقة وإعادة بناء نظام التنبؤ بالكلمات من الصفر.ورغم أن هذا الإجراء قد يقلل من دقة الاقتراحات في البداية، إلا أنه يساعد على تحسين الأداء تدريجيًا مع الاستخدام.