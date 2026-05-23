تكنولوجيا وعلوم

ماليزيا تحظر استخدام السوشيال ميديا لمن هم دون 16 عاماً

Lebanon 24
23-05-2026 | 08:37
ماليزيا تحظر استخدام السوشيال ميديا لمن هم دون 16 عاماً
تستعد ماليزيا لبدء تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت، حيث سيدخل قرار حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يونيو 2026 ، وتُلزم القواعد الجديدة المنصات الكبرى مثل Meta المالكة لـFacebook وInstagram، إضافة إلى tiktok وYouTube، بتطبيق أنظمة صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين.
وبحسب اللوائح الجديدة، لن يتمكن الأطفال دون 16 عامًا من إنشاء حسابات جديدة على منصات التواصل داخل ماليزيا، بينما سيُطلب من المستخدمين الحاليين تأكيد أعمارهم عبر آليات تحقق رسمية تعتمد على بطاقات الهوية الحكومية أو وثائق معتمدة من جهات مختصة. كما ستُجبر المنصات على منع أي مستخدم يفشل في اجتياز عملية التحقق من الوصول إلى خدماتها.

هدف حظر التواصل الاجتماعى فى ماليزيا
 
وقالت الحكومة الماليزية ، إن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل تعرض الأطفال للمحتوى الضار والتفاعلات غير الآمنة، إلى جانب الحد من استخدام خصائص قد لا تكون مناسبة لأعمارهم. كذلك ستلتزم الشركات بتوفير أدوات واضحة للإبلاغ عن المحتوى المؤذي، مع إضافة إعدادات أمان مخصصة للفئات العمرية الصغيرة.

موجة عالمية لتقييد استخدام التواصل الاجتماعى
 
ويأتي القرار الماليزي بعد موجة عالمية متزايدة لتقييد استخدام القُصّر لمواقع التواصل الاجتماعي، إذ سبقت Australia ماليزيا في إقرار قانون مشابه، بينما تدرس دول أخرى مثل United Kingdom وSpain اتخاذ خطوات مماثلة.

ورغم قرب موعد التنفيذ، منحت الحكومة الماليزية شركات التكنولوجيا مهلة إضافية "معقولة " لتطبيق أنظمة التحقق من العمر بشكل كامل، دون تحديد مدة زمنية دقيقة حتى الآن.
