سبوتيفاي تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بتطبيق "Studio"

23-05-2026 | 10:24
سبوتيفاي تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بتطبيق Studio
بدأت منصة Spotify خطوة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي بإطلاق تطبيق "Studio" التابع لـ Spotify Labs، وهو تطبيق مستقل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء بودكاستات مخصصة وملخصات صوتية يومية تتوافق مع اهتمامات المستخدم وجدوله اليومي، التطبيق الجديد يأتي كجزء من توجه الشركة لتقديم تجربة صوتية أكثر ذكاءً وتخصيصًا بدلًا من الاكتفاء بقوائم التشغيل التقليدية.
ويعتمد التطبيق على بيانات استماع المستخدم داخل منصة سبوتيفاي، بما في ذلك الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية، وذلك بعد الحصول على موافقته ، كما يستطيع الوصول إلى التقويم والبريد الإلكتروني والملاحظات من أجل إنشاء محتوى صوتي يناسب تفاصيل يوم المستخدم، مثل إعداد ملخص لرحلة سفر، أو اقتراح مطاعم على الطريق، أو تقديم بودكاست مناسب أثناء القيادة.

تفاعل Studio وانشاء محتوى صوتى للمستخدمين
الميزة الأبرز في "Studio "هي طبيعته التفاعلية، حيث يمكن للمستخدم التحدث إليه كما لو كان روبوت دردشة، ليقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء محتوى صوتي فوري بناءً على الطلب ، كما يستطيع النظام تصفح الإنترنت وجلب معلومات آنية مثل الأخبار الرائجة والتوصيات المحلية والاتجاهات الجديدة لصناعة محتوى أكثر واقعية وحداثة.

وأكدت سبوتيفاي،  أن كل المحتوى الذي يتم إنشاؤه عبر التطبيق يظل خاصًا بالمستخدم وغير متاح للعامة، مع إمكانية مزامنته عبر مختلف الأجهزة ليكون متاحًا سواء على الكمبيوتر أو أثناء التنقل ، ومن المقرر أن يتم طرح التطبيق كتجربة بحثية أولية في أكثر من 20 سوقًا عالميًا خلال الأسابيع المقبلة للمستخدمين فوق 18 عامًا.

ويأتي إطلاق التطبيق في ظل المنافسة المتزايدة في مجال البودكاست المدعوم بالذكاء الاصطناعي، خاصة بعد نجاح أدوات مثل Google NotebookLM، بالإضافة إلى حلول مشابهة من Amazon وMicrosoft ، لكن سبوتيفاي تراهن على تفوقها الطبيعي باعتبارها منصة صوتية في الأساس، ما يمنح “Studio” أفضلية واضحة مقارنة بالخدمات المنافسة.
