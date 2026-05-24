تسويات قضائية ضد منصات عالمية في قضايا الإدمان الرقمي

توصلت منصات ويوتيوب وByteDance المالكة لتطبيق تيك توك إلى تسوية دعوى قضائية تتهمها بالتسبب في الإدمان بين المستخدمين وتعطيل العملية التعليمية وإجبار المدارس على إنفاق مبالغ كبيرة على دعم الصحة النفسية للطلاب، بحسب ، فيما لم تُكشف تفاصيل التعويضات المالية.

وبحسب التقديرات، فإن قضايا مماثلة قد تُعرّض شركات التكنولوجيا لمسؤولية قانونية جماعية تصل إلى نحو 400 مليار دولار. في المقابل، ستواصل الدفاع عن نفسها في هذه ، على أن تبدأ محاكمة تتعلق بإحدى الدعاوى في 12 يونيو بولاية .

وتعود القضية إلى دعوى رفعتها إدارة مدارس مقاطعة بريثيت في ولاية كنتاكي عام 2024، اتهمت فيها الشركات بعدم تطبيق إجراءات فعالة للتحقق من العمر والرقابة الأبوية، إلى جانب تسهيل الاستخدام المفرط عبر خوارزميات تعزز التفاعل والإدمان، وصعوبات في حذف الحسابات أو تعطيلها.

في المقابل، أكدت الشركات أن القضية تمت تسويتها بشكل ودي، مشددة على التزامها بتطوير أدوات رقابة أبوية ومنتجات مناسبة للفئات العمرية المختلفة.