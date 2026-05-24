لعبة ستعيد جيمس بوند إلى البدايات

كشفت شركة IO Interactive عن التشويقي الرسمي لإطلاق لعبة 007 First Light، والذي قدّم أول نظرة أوضح على قصة أصل جديدة لشخصية قبل إصدار اللعبة في 27 أيار 2026.

وتتولى تطوير اللعبة الاستوديو المعروف بسلسلة Hitman، حيث تتناول النسخة الجديدة من اللعبة شخصية بوند الشاب في بداياته أثناء انضمامه إلى برنامج 00 في جهاز MI6. ويُظهر العرض مشاهد أكشن مكثفة، وأساليب تسلل، وأدوات تجسس من قسم Q، إضافة إلى مواقع عالمية متعددة تشمل آيسلندا الجليدية وجبال وأسواقاً سرّية تحت الأرض.

ويجسد شخصية بوند الممثل باتريك غيبسون، بينما يؤدي الممثل ليني جيمس دور جون غرينواي، وهو عميل 00 سابق ومدرّب صارم في MI6 يتصادم مع أسلوب بوند المتهور، كما يشارك الموسيقي والممثل بدور الخصم الغامض باوما.

وتؤكد الشركة أن اللعبة تعتمد بشكل كبير على حرية اللاعب في تنفيذ المهام، سواء عبر التسلل أو المواجهة المباشرة أو مزيج بينهما، مع إمكانية جمع المعلومات، وسرقة العناصر، واختراق الأنظمة، إضافة إلى نظام قتال قريب عند خروج الأمور عن السيطرة.

كما تقدم اللعبة ميزة “غريزة بوند” التي تساعد على خداع الأعداء وتجنب الشك وتحسين الدقة في القتال، إلى جانب وضع “المحاكاة التكتيكية” الذي يتيح إعادة اللعب مع تحديات ومؤثرات خاصة.

ومن المقرر إطلاق اللعبة على منصات PS5 وXbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي في 27 ، على أن تصدر نسخة Nintendo Switch 2 في صيف 2026، فيما يحصل من يطلب اللعبة مسبقاً على ترقية مجانية للنسخة الفاخرة التي تتضمن وصولاً مبكراً لمدة 24 ساعة ومكافآت إضافية داخل اللعبة.