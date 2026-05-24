تكنولوجيا وعلوم

سيارة صينية تنافس أفخم سيارات العالم

Lebanon 24
24-05-2026 | 15:57
سيارة صينية تنافس أفخم سيارات العالم
تشهد سوق السيارات الفاخرة تحولاً لافتاً مع دخول الشركات الصينية بقوة إلى هذا القطاع، بعد كشفها عن سيارة السيدان الفاخرة “Maextro S800” التي تستهدف منافسة علامات أوروبية بارزة مثل رولز رويس ومرسيدس مايباخ، عبر الجمع بين الفخامة التقليدية والتقنيات الحديثة وبسعر أقل بكثير.

ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، تُنتج السيارة في مدينة خفي الصينية ضمن منظومة تصنيع تعتمد على أكثر من ألف روبوت صناعي، مع دمج تقنيات متقدمة من شركة هواوي في أنظمة التشغيل والقيادة الذاتية والترفيه.

وتهدف الشركات المطورة إلى إعادة تعريف مفهوم الفخامة في السيارات من خلال تحويلها إلى تجربة رقمية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، بدلاً من التركيز على الشكل التقليدي فقط.

وتأتي السيارة بطول يقارب 18 قدماً، مع تصميم ثنائي اللون ومقصورة داخلية فاخرة مزودة بجلد راقٍ وشاشة خلفية ضخمة قياس 40 إنشاً، ونظام صوتي يضم نحو 40 مكبراً، إضافة إلى مقاعد خلفية قابلة للإمالة بالكامل مع خاصية التدليك وسقف بإضاءة تحاكي السماء المرصعة بالنجوم.

وتبدأ أسعار “Maextro S800” من نحو 104 آلاف دولار، وتصل إلى 173 ألف دولار للنسخ الأعلى تجهيزاً، أي بنحو نصف سعر بعض طرازات مرسيدس مايباخ وجزء صغير من تكلفة رولز رويس، ما يمنحها ميزة تنافسية قوية.

ورغم ذلك، لا تزال السيارة في طور المنافسة من حيث جودة القيادة مقارنة بالمعايير الأوروبية، فيما تشير بيانات الشركة إلى تسليم أكثر من 17 ألف سيارة خلال عام واحد فقط من الإطلاق، مع خطط مستقبلية للتوسع خارج السوق الصينية رغم التحديات الجيوسياسية.

