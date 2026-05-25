تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قريبا.. هاتف منافس من Infinix يكتسح الأسواق

Lebanon 24
25-05-2026 | 00:53
A-
A+
قريبا.. هاتف منافس من Infinix يكتسح الأسواق
قريبا.. هاتف منافس من Infinix يكتسح الأسواق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد Infinix لإطلاق هاتف جديد يتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة بسبب مواصفاته وسعره المنافس.
 
حصل هاتف Infinix Hot 70 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (167.9/79.1/7.5) ملم، وزنه 195 غ.

شاشاته أتت IPS LCDبمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (720/1576) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 256 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 700 nits.
Advertisement
 
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات XOS 16، ومعالج Mediatek Helio G100 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6//8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، وجهّزت بعدسة للتصوير العريض، ولها القدرة على تصوير فيديوهات 1440p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

دعمته Infinix بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
بسعر منافس جداً.. هاتف جديد في الأسواق بمواصفات عملية
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف منافس جديد من سامسونغ
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"سيكتسح" الأسواق.. هاتف جديد من "سوني" هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بسعر منافس ومواصفات ممتازة.. تعرّفوا إلى هاتف Vivo الجديد
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24

إطارا في الثانية

روسيا اليوم

روسيا

ابيكس

سوميا

درويد

بيرة

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-05-25
Lebanon24
23:00 | 2026-05-24
Lebanon24
15:57 | 2026-05-24
Lebanon24
14:09 | 2026-05-24
Lebanon24
13:18 | 2026-05-24
Lebanon24
13:02 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24