قريبا.. هاتف منافس من Infinix يكتسح الأسواق

تستعد Infinix لإطلاق هاتف جديد يتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة بسبب مواصفاته وسعره المنافس.

حصل هاتف Infinix Hot 70 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (167.9/79.1/7.5) ملم، وزنه 195 غ.



شاشاته أتت IPS LCDبمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (720/1576) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 256 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 700 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات XOS 16، ومعالج Mediatek Helio G100 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6//8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، وجهّزت بعدسة للتصوير العريض، ولها القدرة على تصوير فيديوهات 1440p بمعدل 30 ، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.



دعمته Infinix بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)