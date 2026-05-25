23
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
تكنولوجيا وعلوم
قريبا.. هاتف منافس من Infinix يكتسح الأسواق
Lebanon 24
25-05-2026
|
00:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد Infinix لإطلاق هاتف جديد يتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة بسبب مواصفاته وسعره المنافس.
حصل هاتف Infinix Hot 70 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (167.9/79.1/7.5) ملم، وزنه 195 غ.
شاشاته أتت IPS LCDبمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (720/1576) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 256 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 700 nits.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات XOS 16، ومعالج Mediatek Helio G100 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6//8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، وجهّزت بعدسة للتصوير العريض، ولها القدرة على تصوير فيديوهات 1440p بمعدل 30
إطارا في الثانية
، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.
دعمته Infinix بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)
