خبراء يحذرون: الراوتر قد يصبح بوابة للاختراق إذا أُهملت حمايته

كشف تقرير تقني حديث أن أجهزة الراوتر المنزلية لا تقتصر وظيفتها على توزيع خدمة الإنترنت داخل المنازل، بل تمتلك في بعض الحالات قدرات متقدمة تجعلها أقرب إلى مراكز تحكم شبكية مصغّرة.وأوضح التقرير أن بعض أجهزة التوجيه الحديثة يمكنها أداء وظائف خفية لا يدركها معظم المستخدمين، مثل العمل كأنظمة تخزين شبكي لمشاركة الملفات داخل المنزل، أو كأدوات للتحكم بحركة خوادم DNS، بما يسمح بإدارة الاتصال وحجب بعض المواقع أو تحسين مستوى الأمان الرقمي.وأشار التقرير إلى أن هذه الميزات تعتمد على نوع الجهاز والبرمجيات المستخدمة فيه، إذ توفر بعض الشركات المصنعة خيارات متقدمة يمكن تفعيلها من خلال إعدادات الراوتر، ما يمنح المستخدمين إمكانات إضافية تتجاوز الاستخدام التقليدي للإنترنت المنزلي.بحسب التحليل التقني، فإن العديد من أجهزة الراوتر الحديثة تأتي مزودة ببرمجيات داخلية Firmware تحتوي على وظائف غير مُفعّلة أو غير معروفة للمستخدم العادي.من بين هذه الوظائف إمكانية استخدام الراوتر كفلتر DNS للتحكم بالمواقع التي يمكن الوصول إليها، أو تشغيله كوحدة تخزين شبكي لمشاركة الملفات بين الأجهزة.وهذه الميزات غالبًا ما تكون موجودة ضمن إعدادات متقدمة أو عبر تحديثات البرامج الثابتة، لكنها لا تُستخدم من قبل أغلب المستخدمين.رغم هذه القدرات المفيدة، يحذر خبراء الأمن من أن الراوتر يمكن أن يتحول إلى نقطة ضعف خطيرة إذا لم تتم حمايته بشكل صحيح. فالمهاجمون قد يستهدفون إعدادات DNS مثلاً لإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع مزيفة أو خبيثة.كما أن بعض الهجمات تعتمد على استغلال إعدادات الإدارة عن بُعد أو ثغرات في البرامج الثابتة القديمة، مما يجعل الأجهزة عرضة للاختراق دون علم المستخدم.يشدد الخبراء على ضرورة اتخاذ خطوات أساسية لحماية الشبكة المنزلية، مثل تغيير كلمات المرور الافتراضية وتحديث نظام الراوتر بشكل وإيقاف الإدارة عن بُعد إذا لم تكن ضرورية.كذلك من المهم التأكد من إعدادات DNS وعدم وجود تغييرات مشبوهة.مركز تحكم منزليمع تطور أجهزة الشبكات، أصبح الراوتر عنصرًا أساسيًا الذكي. فهو لا يوزع الإنترنت فقط، بل يمكنه ، مراقبة الاتصال، وحتى توفير طبقات حماية إضافية عند إعداداته بشكل صحيح.وتكشف هذه القدرات أن جهاز الراوتر ليس مجرد جهاز بسيط، بل منصة شبكية متكاملة يمكن أن تؤدي أدوارًا متعددة.وبينما توفر هذه الميزات مرونة كبيرة للمستخدمين، فإنها تتطلب وعيًا أمنيًا أكبر لضمان عدم تحولها إلى نقطة ضعف بدلًا من أن تكون أداة قوة.