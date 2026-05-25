سقوط جدار الأمان.. كيف تحولت أجهزة الماك إلى هدف رئيسي لقراصنة الإنترنت؟

يواجه نظام التشغيل "macOS" التابع لشركة أبل موجة متصاعدة وغير مسبوقة من هجمات البرمجيات الخبيثة، مما يضع سمعته الأمنية التاريخية التي طالما تفاخر بها أمام اختبار حقيقي ومقلق.



وأوضح خبراء في الأمن السيبراني أن المهاجمين باتوا يطورون برمجيات خبيثة متقدمة مخصصة لاختراق ثغرات نظام الماك، مستهدفين سرقة البيانات الحساسة، والعملات المشفرة، والتحكم في الأجهزة عن بُعد.

Advertisement

وأشار التقرير التقني إلى أن التطور السريع لـموجة الهجمات يعود إلى زيادة الحصة السوقية لأجهزة الماك في قطاعات الأعمال والمؤسسات، مما جعلها هدفاً جاذباً ومربحاً للقراصنة، وهو ما يتطلب من المستخدمين عدم الاعتماد كلياً على الأمان الافتراضي للنظام، والحرص على تحديث البرامج بانتظام وتثبيت أدوات حماية إضافية.