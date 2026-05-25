لتأجيج المنافسة.. "ديب سيك" تعلن تخفيضاً دائماً لسعر نموذج "في 4 برو"

أعلنت شركة الواعدة "ديب سيك" عن تخفيض دائم وضخم في أسعار استخدام نموذجها المتقدم "في 4 برو" عبر واجهة برمجة التطبيقات، في خطوة تهدف إلى إشعال حرب أسعار جديدة وضمان ريادتها في سوق الحوسبة السحابية والتطبيقات الذكية.وأوضحت التقارير التقنية أن هذا التخفيض الدائم يسعى إلى جعل التقنيات التوليدية المتطورة أكثر توفيراً للشركات والمطورين مقارنة بالنماذج المنافسة، مما يقلل من تكاليف التشغيل وبناء التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بنسب كبيرة.

ويرى خبراء التقنية أن هذه الخطوة الاستراتيجية من "ديب سيك" ستجبر الشركات الكبرى في القطاع على مراجعة سياسات التسعير الخاصة بها، مما يسرّع من وتيرة تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتكاملها في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عالمياً.