تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
اكتشاف علمي يقلب الموازين.. النيازك لم تدمر الأرض بل صنعت الحياة
Lebanon 24
25-05-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في كشف علمي جديد يقلب المفاهيم السائدة حول تاريخ كوكبنا، أظهرت دراسة حديثة أن النيازك والارتطامات الفضائية التي شهدتها الأرض في عهودها السحيقة لم تكن مجرد أدوات دمار وإبادة، بل لعبت دوراً حاسماً ومحورياً في تهيئة الظروف الأساسية لصنع الحياة ونشأتها.
وأوضح الباحثون أن التحليلات الجيولوجية والكيميائية المتقدمة لبقايا فوهات النيازك القديمة كشفت عن نقل هذه الأجرام السماوية لكميات هائلة من المياه، والمركبات العضوية المعقدة، والعناصر الحيوية الضرورية مثل الفسفور والكربون إلى القشرة الأرضية.
Advertisement
وأشارت الدراسة إلى أن الطاقة الحرارية الهائلة الناتجة عن الارتطامات ساهمت في تحفيز التفاعلات الكيميائية داخل البيئات المائية البدائية، مما أدى إلى تشكيل اللبنات الأولى للحمض
النووي
والخلايا الحية، ليتحول "قصف النيازك" من عامل إفناء إلى محرك أساسي لولادة الحياة على الأرض.
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مسؤولين بحزب الله: نرى فرصة لقلب الموازين في هذه المرحلة عبر التحالف مع إيران
Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين بحزب الله: نرى فرصة لقلب الموازين في هذه المرحلة عبر التحالف مع إيران
26/05/2026 04:33:14
26/05/2026 04:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: لم تتسرّب أيّ مواد خطرة أو سامّة أو ملوّثة من مصنع البتروكيماويات بعد الهجوم
Lebanon 24
إعلام إيراني: لم تتسرّب أيّ مواد خطرة أو سامّة أو ملوّثة من مصنع البتروكيماويات بعد الهجوم
26/05/2026 04:33:14
26/05/2026 04:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: إيران لم تعد كما كانت وكذلك إسرائيل ونحن نغير موازين القوى بشكل جذري
Lebanon 24
نتنياهو: إيران لم تعد كما كانت وكذلك إسرائيل ونحن نغير موازين القوى بشكل جذري
26/05/2026 04:33:14
26/05/2026 04:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في دولة أوروبية.. اكتشاف شبكة "تجسس علمي" لصالح الصين
Lebanon 24
في دولة أوروبية.. اكتشاف شبكة "تجسس علمي" لصالح الصين
26/05/2026 04:33:14
26/05/2026 04:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
النووي
ساسي
حوري
قد يعجبك أيضاً
لتأجيج المنافسة.. "ديب سيك" تعلن تخفيضاً دائماً لسعر نموذج "في 4 برو"
Lebanon 24
لتأجيج المنافسة.. "ديب سيك" تعلن تخفيضاً دائماً لسعر نموذج "في 4 برو"
16:00 | 2026-05-25
25/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط جدار الأمان.. كيف تحولت أجهزة الماك إلى هدف رئيسي لقراصنة الإنترنت؟
Lebanon 24
سقوط جدار الأمان.. كيف تحولت أجهزة الماك إلى هدف رئيسي لقراصنة الإنترنت؟
14:00 | 2026-05-25
25/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبل تستعد لإطلاق تحديث iOS 26.5.1 لإصلاح أخطاء آيفون وتعزيز الأمان
Lebanon 24
أبل تستعد لإطلاق تحديث iOS 26.5.1 لإصلاح أخطاء آيفون وتعزيز الأمان
10:14 | 2026-05-25
25/05/2026 10:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يحذرون: الراوتر قد يصبح بوابة للاختراق إذا أُهملت حمايته
Lebanon 24
خبراء يحذرون: الراوتر قد يصبح بوابة للاختراق إذا أُهملت حمايته
06:05 | 2026-05-25
25/05/2026 06:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كم يدوم عمر شاشات OLED في الهواتف الذكية فعليًا قبل أن تتدهور؟
Lebanon 24
كم يدوم عمر شاشات OLED في الهواتف الذكية فعليًا قبل أن تتدهور؟
04:44 | 2026-05-25
25/05/2026 04:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
Lebanon 24
"فرق انطلقت".. ماذا يجري قرب الضاحية؟
16:07 | 2026-05-25
25/05/2026 04:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة فنان عربيّ بارز صباح اليوم (صورة)
07:01 | 2026-05-25
25/05/2026 07:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
Lebanon 24
قرار إسرائيلي صدرَ بشأن لبنان.. توسيع عمليات وقصفٌ للمباني!
13:30 | 2026-05-25
25/05/2026 01:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد سنة للتعميمين 158 و166 واستمرار السحوبات بلا زيادات ورفع السقوف
Lebanon 24
تمديد سنة للتعميمين 158 و166 واستمرار السحوبات بلا زيادات ورفع السقوف
23:15 | 2026-05-24
24/05/2026 11:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
Lebanon 24
تصاعد الانتقادات داخل "الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
10:00 | 2026-05-25
25/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2026-05-25
لتأجيج المنافسة.. "ديب سيك" تعلن تخفيضاً دائماً لسعر نموذج "في 4 برو"
14:00 | 2026-05-25
سقوط جدار الأمان.. كيف تحولت أجهزة الماك إلى هدف رئيسي لقراصنة الإنترنت؟
10:14 | 2026-05-25
أبل تستعد لإطلاق تحديث iOS 26.5.1 لإصلاح أخطاء آيفون وتعزيز الأمان
06:05 | 2026-05-25
خبراء يحذرون: الراوتر قد يصبح بوابة للاختراق إذا أُهملت حمايته
04:44 | 2026-05-25
كم يدوم عمر شاشات OLED في الهواتف الذكية فعليًا قبل أن تتدهور؟
03:15 | 2026-05-25
هواتف سامسونغ تتصدر سوق الشرق الأوسط
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
26/05/2026 04:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
26/05/2026 04:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
26/05/2026 04:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24