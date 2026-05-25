اكتشاف علمي يقلب الموازين.. النيازك لم تدمر الأرض بل صنعت الحياة

في كشف علمي جديد يقلب المفاهيم السائدة حول تاريخ كوكبنا، أظهرت دراسة حديثة أن النيازك والارتطامات الفضائية التي شهدتها الأرض في عهودها السحيقة لم تكن مجرد أدوات دمار وإبادة، بل لعبت دوراً حاسماً ومحورياً في تهيئة الظروف الأساسية لصنع الحياة ونشأتها.



وأوضح الباحثون أن التحليلات الجيولوجية والكيميائية المتقدمة لبقايا فوهات النيازك القديمة كشفت عن نقل هذه الأجرام السماوية لكميات هائلة من المياه، والمركبات العضوية المعقدة، والعناصر الحيوية الضرورية مثل الفسفور والكربون إلى القشرة الأرضية.

وأشارت الدراسة إلى أن الطاقة الحرارية الهائلة الناتجة عن الارتطامات ساهمت في تحفيز التفاعلات الكيميائية داخل البيئات المائية البدائية، مما أدى إلى تشكيل اللبنات الأولى للحمض والخلايا الحية، ليتحول "قصف النيازك" من عامل إفناء إلى محرك أساسي لولادة الحياة على الأرض.