تكنولوجيا وعلوم
سيكتسح الأسواق.. إطلاق هاتف جديد قريبا بمواصفات مميزة وسعر تنافسي
Lebanon 24
26-05-2026
|
00:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُطلق Infinix هاتفا جديدا قريبا يتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة بسبب مواصفاته وسعره المنافس.
وحصل هاتف Infinix Hot 70 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (167.9/79.1/7.5) ملم، وزنه 195 غ.
وأتت شاشاته IPS LCDبمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (720/1576) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 256 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 700 nits.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات XOS 16، ومعالج Mediatek Helio G100 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6//8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وأتت كاميرته الأساسية بدقة 50 ميغابيكسل، وجهّزت بعدسة للتصوير العريض، ولها القدرة على تصوير فيديوهات 1440p بمعدل 30
إطارا في الثانية
، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.
دعمته Infinix بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.
