خطوة جديدة من مايكروسوفت لتعزيز أمان الحسابات

خطوة جديدة من مايكروسوفت لتعزيز أمان الحسابات
أعلنت شركة microsoft بدء التخلي التدريجي عن استخدام رسائل SMS في المصادقة الثنائية واستعادة الحسابات، ضمن توجهها لتعزيز أمن الحسابات الرقمية والحد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني.

وتدعو الشركة مستخدميها إلى الاعتماد على مفاتيح المرور (Passkeys) كبديل أكثر أمانًا، نظرًا لاعتمادها على التحقق البيومتري مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، وربطها مباشرة بالجهاز دون إرسال بيانات عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التحذيرات من ثغرات الرسائل النصية، مثل انتحال الأرقام وهجمات تبديل شرائح الاتصال (SIM Swap)، ما يجعلها أقل موثوقية مقارنة بوسائل المصادقة الحديثة.

وأكدت Microsoft أن التحول سيكون تدريجيًا، مع استمرار بعض وسائل الاسترداد الأخرى مثل البريد الإلكتروني الموثق، إلى حين اكتمال الانتقال نحو أنظمة دخول خالية من كلمات المرور التقليدية.

