ما هي "القاعدة الثلاثينية" لإعادة ضبط جهاز الراوتر؟

أصبحت مشكلة انقطاع الإنترنت أو ضعف الاتصال من أكثر المشكلات شيوعًا في المنازل.وفي هذه الحالات، غالبًا ما يلجأ المستخدمون إلى الراوتر كحل سريع. لكن في بعض الحالات لا يكفي فصل الكهرباء وإعادة تشغيلها، وهنا يظهر ما يُعرف باسم قاعدة 30-30-30 لإعادة الضبط الكامل.هذا الأسلوب انتشر قديمًا بين المستخدمين التقنيين كطريقة لإعادة الراوتر إلى إعدادات المصنع بشكل كامل، لكنه أصبح اليوم موضوعًا مثيرًا للجدل مع تطور أجهزة التوجيه الحديثة.طريقة عملتعتمد الطريقة على عملية تمتد لـ90 ثانية متواصلة، يتم فيها الضغط على زر إعادة الضبط Reset الموجود عادة خلف الجهاز باستخدام دبوس أو أداة رفيعة لمدة 30 ثانية أثناء تشغيل الجهاز، ومن ثم الاستمرار في الضغط أثناء فصل الكهرباء لمدة 30 ثانية أخرى، ومن بعدها إعادة توصيل الكهرباء مع الاستمرار بالضغط لمدة 30 ثانية إضافية.وفي النهاية يتم تحرير الزر، ويُعاد تشغيل الجهاز بإعدادات المصنع الافتراضية بالكامل.إعادة الضبط بهذه الطريقة لا تقوم فقط بإعادة تشغيل الجهاز، بل تقوم بحذف اسم الشبكة وإزالة كلمة المرور وحذف إعدادات الحماية والجدار الناري وإلغاء إعدادات مثل DNS أو إعادة توجيه المنافذ وإعادة الراوتر إلى حالته الأصلية عند الشراء.بمعنى آخر، هذه عملية مسح شامل لكل إعدادات المستخدم. ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة عادة في عدة حالات مثل نسيان كلمة مرور الدخول إلى الراوتر أو وجود خلل كبير في الإعدادات أو فشل إعادة التشغيل العادية في حل المشكلة، أو عند تثبيت أو تغيير البرامج الثابتة أو تحديثها في الأجهزة القديمة.لم تعد شائعةرغم شهرتها سابقًا، فإن العديد من التقارير التقنية الحديثة تشير إلى أن هذه الطريقة كانت مخصصة لأجهزة قديمة جدًا، ولا تعمل بنفس الفاعلية على الراوترات الحديثة، فقد تسبب مشاكل أو حتى تعطّل الأجهزة في حالات نادرة.لذلك أصبحت الشركات تنصح عادة باستخدام زر إعادة الضبط لمدة 10 إلى 15 ثانية فقط بدلًا من الطريقة الطويلة.خلاصةقاعدة 30-30-30 هي طريقة قديمة لإعادة ضبط أجهزة التوجيه بالكامل، وكانت مفيدة في بعض الأجهزة القديمة، لكنها اليوم أقل استخدامًا بسبب تطور التكنولوجيا. ومع ذلك، تبقى خيارًا احتياطيًا في حال فشل كل الحلول الأخرى.