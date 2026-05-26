تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ما هي "القاعدة الثلاثينية" لإعادة ضبط جهاز الراوتر؟

Lebanon 24
26-05-2026 | 10:09
A-
A+

ما هي القاعدة الثلاثينية لإعادة ضبط جهاز الراوتر؟
ما هي القاعدة الثلاثينية لإعادة ضبط جهاز الراوتر؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصبحت مشكلة انقطاع الإنترنت أو ضعف الاتصال من أكثر المشكلات شيوعًا في المنازل. 


وفي هذه الحالات، غالبًا ما يلجأ المستخدمون إلى إعادة تشغيل الراوتر كحل سريع. لكن في بعض الحالات لا يكفي فصل الكهرباء وإعادة تشغيلها، وهنا يظهر ما يُعرف باسم قاعدة 30-30-30 لإعادة الضبط الكامل.
Advertisement

هذا الأسلوب انتشر قديمًا بين المستخدمين التقنيين كطريقة لإعادة الراوتر إلى إعدادات المصنع بشكل كامل، لكنه أصبح اليوم موضوعًا مثيرًا للجدل مع تطور أجهزة التوجيه الحديثة.

طريقة عمل القاعدة
تعتمد الطريقة على عملية تمتد لـ90 ثانية متواصلة، يتم فيها الضغط على زر إعادة الضبط Reset الموجود عادة خلف الجهاز باستخدام دبوس أو أداة رفيعة لمدة 30 ثانية أثناء تشغيل الجهاز، ومن ثم الاستمرار في الضغط أثناء فصل الكهرباء لمدة 30 ثانية أخرى، ومن بعدها إعادة توصيل الكهرباء مع الاستمرار بالضغط لمدة 30 ثانية إضافية.

وفي النهاية يتم تحرير الزر، ويُعاد تشغيل الجهاز بإعدادات المصنع الافتراضية بالكامل.

إعادة الضبط بهذه الطريقة لا تقوم فقط بإعادة تشغيل الجهاز، بل تقوم بحذف اسم الشبكة وإزالة كلمة المرور وحذف إعدادات الحماية والجدار الناري وإلغاء إعدادات مثل DNS أو إعادة توجيه المنافذ وإعادة الراوتر إلى حالته الأصلية عند الشراء.

بمعنى آخر، هذه عملية مسح شامل لكل إعدادات المستخدم. ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة عادة في عدة حالات مثل نسيان  كلمة مرور الدخول إلى الراوتر أو وجود خلل كبير في الإعدادات أو فشل إعادة التشغيل العادية في حل المشكلة، أو عند تثبيت أو تغيير البرامج الثابتة أو تحديثها في الأجهزة القديمة.

لم تعد شائعة
رغم شهرتها سابقًا، فإن العديد من التقارير التقنية الحديثة تشير إلى أن هذه الطريقة كانت مخصصة لأجهزة قديمة جدًا، ولا تعمل بنفس الفاعلية على الراوترات الحديثة، فقد تسبب مشاكل أو حتى تعطّل الأجهزة في حالات نادرة. 

لذلك أصبحت الشركات تنصح عادة باستخدام زر إعادة الضبط لمدة 10 إلى 15 ثانية فقط بدلًا من الطريقة الطويلة.

خلاصة 
قاعدة 30-30-30 هي طريقة قديمة لإعادة ضبط أجهزة التوجيه بالكامل، وكانت مفيدة في بعض الأجهزة القديمة، لكنها اليوم أقل استخدامًا بسبب تطور التكنولوجيا. ومع ذلك، تبقى خيارًا احتياطيًا في حال فشل كل الحلول الأخرى.
مواضيع ذات صلة
"أن بي سي نيوز": السعودية علّقت قدرة الجيش الأميركي على استخدام قواعده ومجاله الجوي لتنفيذ "مشروع الحرية" لإعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز العلاقات الخارجية في "الكتائب" استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء يحذرون: الراوتر قد يصبح بوابة للاختراق إذا أُهملت حمايته
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"خلاف قيادي" في المتن وسعي لاستقطاب القاعدة
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 19:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24

إعادة تشغيل

كلمة المر

القاعدة

الطويل

إنترنت

بيت أ

دمين

إنتر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:26 | 2026-05-26
Lebanon24
07:17 | 2026-05-26
Lebanon24
05:18 | 2026-05-26
Lebanon24
04:00 | 2026-05-26
Lebanon24
00:19 | 2026-05-26
Lebanon24
23:00 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24