الذكاء الاصطناعي يغزو منصات التواصل الاجتماعي ويغيّر تجربة المستخدم

تشهد منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة تحولًا جذريًا وعميقًا يتجاوز مجرد تبادل الرسائل النصية والصور الشخصية، حيث أصبح التوليدي جزءًا أساسيًا ومدمجًا من تجربة المستخدم اليومية لملايين الأشخاص حول العالم، وتهدف هذه الإضافات الذكية والمتطورة إلى تعزيز القدرات الإبداعية للمستخدمين، وتسهيل عملية التواصل وإدارة المهام، وتقديم مساعدة فورية ومباشرة داخل التطبيقات التي نستخدمها باستمرار دون الحاجة لتنزيل تطبيقات خارجية، ومن خلال دمج المساعدين الافتراضيين الأذكياء وتطوير أدوات تحرير مرئية متقدمة، تسعى المنصات الرقمية إلى إبقاء المستخدمين لفترات أطول وتوفير تجربة مخصصة وتفاعلية تلبي احتياجاتهم المتنوعة بكل سهولة وسلاسة.وفقًا لتقرير نشر على موقع (TechCrunch) ، قامت الرائدة بدمج مساعدها الذكي الجديد والمتطور في تطبيقاتها واسعة الانتشار مثل انستجرام وواتساب، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بشكل سلس ومباشر أثناء المحادثات اليومية ، ويشير التقرير بوضوح إلى أن هذا المساعد الافتراضي مدعوم بنماذج لغوية متطورة للغاية، قادرة على استيعاب السياق والإجابة عن الأسئلة المعقدة، وتقديم توصيات مخصصة، بل وتوليد صور إبداعية استنادًا إلى أوامر نصية قصيرة، كل ذلك يتم داخل نوافذ الدردشة العادية التي يألفها المستخدم دون أي تعقيد تقني.القدرات الجديدة لمساعد الذكاء الاصطناعييقدم المساعد الافتراضي المدمج مجموعة واسعة ومبتكرة من الإمكانيات التي تثري تجربة التواصل وتجعلها أكثر إنتاجية، ففي تطبيق انستجرام، يمكن للمستخدمين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعديل خلفيات الصور بذكاء، أو إزالة العناصر غير المرغوب فيها بدقة، أو حتى تغيير نمط الصورة الفني بالكامل بضغطة زر واحدة لتناسب تفضيلاتهم، أما في تطبيق ، فيمكن للروبوت الذكي تلخيص المحادثات الجماعية الطويلة، أو اقتراح ردود سريعة ومناسبة لسياق الكلام، أو المساعدة في التخطيط للرحلات والمناسبات من خلال البحث عن المعلومات عبر الإنترنت وتقديمها في شكل منسق ومفهوم للمجموعة.كيفية استخدام هذه الميزات التفاعليةلتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الإضافات التقنية الحديثة وتحسين تجربتك اليومية، يمكنك تطبيق الخطوات التالية داخل منصات التواصل:1-افتح تطبيق واتساب على هاتفك وابدأ محادثة جديدة، ثم اختر التحدث مع مساعد الذكاء الاصطناعي المتاح في أعلى قائمة جهات الاتصال.2- اطرح أسئلتك المباشرة كالبحث عن وصفة طعام أو اطلب مساعدة في صياغة رسالة رسمية لجهة عملك باحترافية. 3- في تطبيق انستجرام، قم برفع صورة جديدة للقصة واستخدم الملصقات الذكية لتوليد خلفية مرئية جديدة كليًا بناءً على وصفك النصي.4- شارك النتائج الإبداعية والنصوص التي حصلت عليها مع أصدقائك لتعزيز التفاعل والمرح داخل مجموعات الدردشة. (ارم نيوز)