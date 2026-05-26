تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي يغزو منصات التواصل الاجتماعي ويغيّر تجربة المستخدم

Lebanon 24
26-05-2026 | 12:26
A-
A+

الذكاء الاصطناعي يغزو منصات التواصل الاجتماعي ويغيّر تجربة المستخدم
الذكاء الاصطناعي يغزو منصات التواصل الاجتماعي ويغيّر تجربة المستخدم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة تحولًا جذريًا وعميقًا يتجاوز مجرد تبادل الرسائل النصية والصور الشخصية، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءًا أساسيًا ومدمجًا من تجربة المستخدم اليومية لملايين الأشخاص حول العالم، وتهدف هذه الإضافات الذكية والمتطورة إلى تعزيز القدرات الإبداعية للمستخدمين، وتسهيل عملية التواصل وإدارة المهام، وتقديم مساعدة فورية ومباشرة داخل التطبيقات التي نستخدمها باستمرار دون الحاجة لتنزيل تطبيقات خارجية، ومن خلال دمج المساعدين الافتراضيين الأذكياء وتطوير أدوات تحرير مرئية متقدمة، تسعى المنصات الرقمية إلى إبقاء المستخدمين لفترات أطول وتوفير تجربة مخصصة وتفاعلية تلبي احتياجاتهم المتنوعة بكل سهولة وسلاسة.
Advertisement

وفقًا لتقرير نشر على موقع تك كرانش (TechCrunch) ، قامت شركة ميتا الرائدة بدمج مساعدها الذكي الجديد والمتطور في تطبيقاتها واسعة الانتشار مثل انستجرام وواتساب، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بشكل سلس ومباشر أثناء المحادثات اليومية ، ويشير التقرير بوضوح إلى أن هذا المساعد الافتراضي مدعوم بنماذج لغوية متطورة للغاية، قادرة على استيعاب السياق والإجابة عن الأسئلة المعقدة، وتقديم توصيات مخصصة، بل وتوليد صور إبداعية استنادًا إلى أوامر نصية قصيرة، كل ذلك يتم داخل نوافذ الدردشة العادية التي يألفها المستخدم دون أي تعقيد تقني.

القدرات الجديدة لمساعد الذكاء الاصطناعي
 
يقدم المساعد الافتراضي المدمج مجموعة واسعة ومبتكرة من الإمكانيات التي تثري تجربة التواصل وتجعلها أكثر إنتاجية، ففي تطبيق انستجرام، يمكن للمستخدمين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعديل خلفيات الصور بذكاء، أو إزالة العناصر غير المرغوب فيها بدقة، أو حتى تغيير نمط الصورة الفني بالكامل بضغطة زر واحدة لتناسب تفضيلاتهم، أما في تطبيق واتساب، فيمكن للروبوت الذكي تلخيص المحادثات الجماعية الطويلة، أو اقتراح ردود سريعة ومناسبة لسياق الكلام، أو المساعدة في التخطيط للرحلات والمناسبات من خلال البحث عن المعلومات عبر الإنترنت وتقديمها في شكل منسق ومفهوم للمجموعة.

كيفية استخدام هذه الميزات التفاعلية
 
لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الإضافات التقنية الحديثة وتحسين تجربتك اليومية، يمكنك تطبيق الخطوات التالية داخل منصات التواصل:

1-افتح تطبيق واتساب على هاتفك وابدأ محادثة جديدة، ثم اختر التحدث مع مساعد الذكاء الاصطناعي المتاح في أعلى قائمة جهات الاتصال.

2- اطرح أسئلتك المباشرة كالبحث عن وصفة طعام أو اطلب مساعدة في صياغة رسالة رسمية لجهة عملك باحترافية. 3- في تطبيق انستجرام، قم برفع صورة جديدة للقصة واستخدم الملصقات الذكية لتوليد خلفية مرئية جديدة كليًا بناءً على وصفك النصي.

4- شارك النتائج الإبداعية والنصوص التي حصلت عليها مع أصدقائك لتعزيز التفاعل والمرح داخل مجموعات الدردشة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
واتساب يطلق ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 21:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص مكرماً من "سات 7": نقوم بحملات توعية وترشيد وسائل التواصل الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 21:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرض حساب اللواء ابراهيم على مواقع التواصل الإجتماعي للقرصنة
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 21:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: ما يجري على وسائل التواصل الاجتماعي انحدار مقلق
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 21:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

شركة ميتا

تك كرانش

وليد خلف

ارم نيوز

واتساب

الطويل

إنترنت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:09 | 2026-05-26
Lebanon24
07:17 | 2026-05-26
Lebanon24
05:18 | 2026-05-26
Lebanon24
04:00 | 2026-05-26
Lebanon24
00:19 | 2026-05-26
Lebanon24
23:00 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24