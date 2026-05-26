آبل تستعد لإطلاق ثورة في الاتصالات الفضائية مع آيفون 18 برو

Advertisement

تستعد شركة آبل الأميركية لإحداث نقلة نوعية وجذرية في عالم الهواتف الذكية والاتصالات اللاسلكية، وذلك من خلال دمج ترقيات ضخمة واستثنائية لتقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية في تشكيلة آيفون 18 برو المرتقبة بشدة في .ووفقًا لتقرير بموقع تايمز أوف إنديا، فإن النماذج الجديدة من هواتف آيفون 18 برو قد تدعم تقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة للجيل الخامس، مما يتيح للمستخدمين البقاء على اتصال دائم ومستمر حتى في حال ضعف التغطية الخلوية العادية أو انعدامها تمامًا في المناطق النائية، وتُعرف هذه التقنية المتطورة باسم الشبكات غير الأرضية للراديو الجديد، وهي مصممة خصيصًا لتجاوز حدود الشبكات الأرضية التقليدية، ففي السابق كانت ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية التي ظهرت لأول مرة في هواتف آيفون 14 مقتصرة بشكل أساسي على حالات الطوارئ القصوى، ولكن مع تطمح آبل إلى جعل هذه الميزة جزءًا لا يتجزأ من الاستخدام اليومي للمستهلكين، سواء أثناء السفر ، أو التواجد في مناطق جغرافية وعرة، أو حتى عند انقطاع الخدمة المفاجئ.تطوير الأجهزة والمعالجاتيتطلب هذا الانتقال التقني الهائل تحديثات هيكلية في العتاد الداخلي للهواتف، بدءًا من أجهزة المودم وحتى المعالجات المركزية التي تدير عمليات نقل البيانات المعقدة بكفاءة عالية واستهلاك طاقة منخفض، حيث أن أحد أبرز التحسينات المتوقعة هو أن المستخدمين قد لا يحتاجون بعد الآن إلى توجيه هواتفهم يدويًا نحو السماء لالتقاط إشارة القمر الصناعي، بل سيقوم بالتبديل تلقائيًا وسلاسة إلى الاتصال الفضائي بمجرد ضعف الإشارات الخلوية الأرضية، بالإضافة إلى ذلك تشير التسريبات التقنية إلى أن هواتف آيفون 18 برو ستعتمد على شريحة معالجة متقدمة جدًا بدقة تصنيع تبلغ 2 ، مما يعزز من قدرة الأجهزة على معالجة البيانات الفضائية المعقدة دون التأثير السلبي على عمر البطارية، وهذه الخطوة الاستراتيجية من شأنها أن تعزز سيطرة آبل على سوق الهواتف الذكية الفاخرة، وتقدم قيمة مضافة حقيقية للمستخدمين الذين يبحثون عن الموثوقية المطلقة في الاتصالات الرقمية المتقدمة في كل زمان ومكان.